Dostojno slovo od pokojnih

6.6.2017 | 11:00

(Foto: arhiv občine Krško)

Brestanica - V okviru počastitve občinskega praznika so včeraj popoldan na brestaniškem pokopališču slovesno predali namenu nov poslovilni objekt – nadstrešnico in obnovljeno mrliško vežico. S prerezom traku so novo pridobitev v kraju predali svjemu namenu župan občine Krško Miran Stanko, predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak in krajan Brestanice Edi Zidarič.

Dela naložbe v višini 218.000 evrov so potekala vse od konca lanskega leta pa do letošnje pomladi, v letošnjem letu pa je občina Krško v naslednji fazi pristopila še k obnovi mrliške vežice in sanitarij v vrednosti dodatnih 26.000 evrov.

Kot je ob slovesnem odprtju poudaril župan Miran Stanko, so s to naložbo tudi v Brestanici dobili objekt, ki bo omogočal dostojno slovo od pokojnih.

Nov objekt je blagoslovil brestaniški župnik Jože Špes. V kulturnem programu so nastopili člani skupine Lila, slovesnost pa je povezovala Margareta Marjetič.

M. L.-S.

Galerija

























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 20m nazaj Oceni kmet Joj joj, bezjak je pa doma šal pozabil. Preglej samo prijavljene komentatorje