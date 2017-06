Festival brezglutenske ponudbe

6.6.2017 | 12:05

(Foto: arhiv organizatorja)

Novo mesto - Preteklo soboto je bil v dvorani Leona Štuklja potekal zelo odmeven dogodek za vse bolnike s celiakijo iz vse Slovenije. Društvo Celiac – Življenje brez glutena je namreč organiziralo Festival brezglutenske ponudbe.

Bolnik s celiakijo zdravila ne dobi v lekarni, ampak se pozdravi z popolno brezglutensko prehrano, ki je močno odvisna od osveščenosti ponudnika oz. pripravljavca hrane. Ti pa v osnovi niso zdravstveni delavci in brezglutensko dieto praviloma dojemajo površno. Vztrajne in dosledne bolnike s celiakijo običajno dojemajo kot tiste, ki komplicirajo. Tako se osnovno zaupanje med bolnikom in ponudnikom poruši.

To je člane Društva Celiac – Življenje brez glutena spodbudilo k organiziranju srečanja med bolniki s celiakijo in zaupanja vrednimi ponudniki brezglutenske hrane. Prvo srečanje, ki so ga poimenovali Festival brezglutenske ponudbe, je potekalo v soboto v Novem mestu. Na festivalu se je predstavilo 25 ponudnikov brezglutenske hrane, obiskalo pa ga je okoli 700 bolnikov s celiakijo iz cele Slovenije.

Naslednji Festival brezglutenske ponudbe bo v Novem mestu 2. junija prihodnje leto.

M. L.-S.