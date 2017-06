Okraden medtem ko je kazal staro orodje

6.6.2017 | 12:50

Včeraj okrog 14.30 ure je bila PU Ljubljana obveščena o tatvini denarja iz hiše v Velikih Laščah. Policisti so ugotovili, da se je okoli 10. ure na dvorišče stanovanjske hiše pripeljal neznani moški (star okoli 40 let, urejenega videza, črnih las, srednje postave, visok okoli 180 cm) z osebnim vozilom, bele barve. Ogovoril je oškodovanca in spraševal, če imajo za prodati kaj starin in starega kmečkega orodja. Z oškodovancem je odšel do skednja, kjer sta se zadržala približno 10 minut. Ob vrnitvi k vozilu je tam čakal že drug moški, nato pa sta se oba usedla v vozilo in odpeljala. Da so bili okradeni so ugotovili šele popoldan, ko so se domov vrnili svojci.

M. L.-S.