Največ vasi brez prebivalcev je na Kočevskem

6.6.2017 | 15:40

Na sliki Kočevje (pogled s Fridrihštajna) , ki je središče po površini največje občine v Sloveniji. (Foto: M. L.-S.)

Po podatkih republiškega statističnega urada je 1. januarja letos v Sloveniji živelo 2.065.895 prebivalcev v 5977 naseljih. Brez prebivalcev je bilo 59 naselij, največ od teh, in sicer kar 18, pa jih je bilo v občini Kočevje. Po površini največja občina v Sloveniji, občina Kočevje, ki meri 555 kvadratnih kilometrov, pa je imela po podatkih Sursa tudi najredkeje naseljeno naselje v državi.

Ob naseljih, ki so brez prebivalcev, je bilo najredkeje naseljeno naselje v Sloveniji, ki ima prebivalce, naselje Trnovec v občini Kočevje. Na kvadratnem kilometru je živelo povprečno manj kot 0,1 prebivalca. Kot je ugotovil Surs, je en prebivalec živel na skoraj 11 kvadratnih kilometrih, kar pomeni, da če bi bila vsa država tako redko poseljena, bi v Sloveniji živelo manj ko 1900 prebivalcev. Nasprotno, pa bi potrebovali več kot 112 milijonov prebivalcev, je ugotovil Surs, če bi Slovenijo naselili tako na gosto, kot je bilo naseljeno najgosteje naseljeno naselje v Sloveniji. To je bi Piran s 5559 prebivalci na kvadratni kilometer.

Širše območje Kočevske je v podatkih Statističnega urada Slovenije o prebivalcih in naseljih v Sloveniji omenjeno tudi, ko gre za najmlajše prebivalce naših naseljih. Med šestimi naselji z manj kot 30 prebivalci, v katerih ni nobenih otrok, sta bili namreč največji Završje v občini Trbovlje in Kuželj v občini Kostel. Obe naselji sta imeli 43 prebivalcev, med njimi pa ni bil nihče star manj kot 15 let.

V občini Kostel je po podatkih Sursa tudi najmanj prebivalcev na hišno številko in sicer 1,1 prebivalca, medtem ko je povprečno v Sloveniji 3,7 prebivalca na hišno številko.

M. L.-S.