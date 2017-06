Državno srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin

6.6.2017 | 16:15

ilustrativna (Foto: M. L.-S.)

ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Novo mesto - Danes se je pričelo Srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije, ki bo potekalo do 8. junija v Dolenjskih Toplicah in Novem mestu. Na srečanju se predstavlja najboljših 11 lutkovnih in 12 otroških gledaliških predstav sezone 2016/17.

Srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije je edino pregledno srečanje oz. festival v Sloveniji, ki mladim lutkovnim in gledališkim ustvarjalcem brezplačno omogoča, da se predstavijo širši javnosti, hkrati pa preko strokovnih spremljevalcev – selektorjev dobijo tudi komentar – strokovno oceno: izpostavijo se kvalitete posamezne predstave ter mesta, kjer so še možnosti za izboljšave, strokovni spremljevalci pa jim na konkretnih primerih ponudijo tudi praktične rešitve in smernice za nadaljnje delo.

»Prek selekcije, ki poteka na območnih in regijskih srečanjih, lahko na državnih srečanjih predstavimo resnično najkvalitetnejše predstave lutkovnih in otroških gledališč, ki so nastale v pretekli sezoni. S tem, ko srečanje vsako leto organiziramo v drugem okolju - v letu 2016 je potekalo v Medvodah, leto pred tem na Ravnah na Koroškem - omogočimo čim širši javnosti možnost vpogleda v vrhunec otroške ustvarjalnosti. Tako srečanje hkrati služi kot izobraževalen element – kot prikaz primerov dobre prakse za vse mentorje lutkovnih in otroških gledališč iz širše regije,« je povedal Matjaž Šmalc, samostojni strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost na JSKD in vodja srečanja, ki poudarja, da je prav ta izobraževalni moment celo pomembnejši od predstavitve najkvalitetnejših skupin, saj omogoča stalno kvalitetno rast otroške ustvarjalnosti.

Namen srečanj lutkovnih in otroških gledaliških skupin je predvsem v kvalitativni rasti ljubiteljskega gledališča in lutkarstva v Sloveniji. Na srečanje se lahko prijavijo vse slovenske ljubiteljske lutkovne skupine ter ljubiteljske otroške gledališke skupine, ki delujejo na območju Slovenije, v zamejstvu ali tujini. Na letošnje Srečanje lutkovnih skupin se je prijavilo 87 lutkovnih predstav vrtčevskih, šolskih in ljubiteljskih lutkovnih skupin iz Slovenije in zamejstva, izmed katerih je selektorica Irena Rajh, vsestranska lutkovna ustvarjalka in ustanoviteljica Lutkovnega gledališča Fru Fru ter kulturnega centra za mlade Hiše otrok in umetnosti, na zaključno srečanje uvrstila 11 lutkovnih predstav. Na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije pa se je prijavilo 239 predstav otroških gledališč vrtcev, osnovnih šol in kulturnih društev, selektorica Simona Zorc Ramovš, gledališka igralka in pedagoginja, pa jih je na zaključno – državno srečanje uvrstila 12.

Poleg predstav bodo v okviru srečanja organizirane gledališke in lutkovne delavnice, namenjene mentorjem lutkovnih in otroških gledaliških skupin. Danes bodo udeleženci pod mentorskim vodstvom dramaturga in lutkarja Anžeta Viranta raziskovali razliko med dramskim in lutkovnim tekstom v delavnici Besedilo v lutkovni predstavi, jutri in v četrtek pa bo mentorjem predstavljen program po metodi DIE (Drama In Education) v delavnici Uporabna moč drame, ki jo bo izvedla gledališka pedagoginja Veronika Gaber Korbar.

Na srečanju bodo najboljšim skupinam podelili tudi prestižne srebrne in zlate plakete srečanja.

M. L.-S.