Akrapovič tudi s svojimi zaposlenimi išče varilce

6.6.2017 | 17:00

lustrativna fotografija (Foto: spletna stran akrapovic.com)

Črnomelj - Proizvajalec izpušnih sistemov Akrapovič, ki je predlani svojo proizvodnjo iz Ivančne Gorice preselil v Črnomelj, bi v Črnomlju zaposlil še 20 ali 30 delavcev - varilcev. Ker ta profil pri nas težko najdejo, razmišljajo o pridobitvi ustreznih kadrov pri naših južnih sosedih, da jim pomagajo najti nove delavce pa so se obrnili tudi na svoje zaposlene - vsakega, ki v podjetje pripelje novega varilca, nagradijo z 250 evri.

Podjetje Akrapovič je pred petimi leti od nemškega lastnika kupilo del proizvodnih prostorov in zemljišče v Črnomlju in je iz Ivančne Gorice postopoma preselilo proizvodnjo in delavce. Odprli so 300 novih delovnih mest, ki so jih dobili brezposelni iz Bele krajine. V tovarni v Črnomlju je zdaj že 750 delovnih mest, takoj pa bi zaposlili do 30 varilcev in varilk. Da bi hitreje dobili potreben kader so delavce pozvali, naj jim pomagajo.Pri tem je tudi javen podatek, da je začetna varilska plača v Akrapovičevi črnomaljski tovarni1.100 evrov bruto.

M. L.-S.