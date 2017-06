FOTO: Podelili priznanja inovacijam Dolenjske in Bele krajine

6.6.2017 | 17:50

Med prejemniki zlatega priznanja je bilo tudi podjetje šentjernejskega župana Ratka Luzarja L-Tek, in sicer za inovacijo FlyNest – platforma za nadzor in upravljanje gradnikov IoT.

Otočec - Na Otočcu je bilo danes v znamenju inovativnosti. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je na Dnevu inovativnosti podelila priznanja za inovacije za leto 2017. Na razpis je prispelo 23 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in dveh visokošolskih zavodov, sedem članska komisija pa jim je namenila pet zlatih, 15 srebrnih, dve bronasti in eno priznanje.

Inovacije so, kot so dejali v GZDBK, kakovostne in mnoge med njimi, predvsem tiste, ki predstavljajo nove proizvode, so dokazale, da se je njihova ideja uspešno uresničila in da že prinašajo zavidljive finančne koristi za podjetja. Letošnji predlogi so z različnih tehnoloških področij, od avtomobilizma do gradbeništva, elektronike, farmacije, kemije, strojništva, arhitekture, nekatere med njimi so celo že prepoznane v globalnem svetu in imajo večmilijonski gospodarski potencial, kar je za nadaljnji razvoj regije zelo pomembno.

Zbrane sta nagovorila Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in Marko Gorjup, član upravnega odbora zbornice, priznanja in diplome pa je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič. Pet najbolje uvrščenih inovacij pa bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Zlato priznanje so dobili: Iskra Pio iz Šentjerneja za izolator za tehtanje izredno nevarnih surovin z visoko stopnjo zaščite – OEB 5; novomeška Krka za izboljšavo procesa izdelave zdravilne učinkovine kandesartan cileksetil in razvoj večenotnega peletnega sistema v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem metoprolola za zdravljenje srčno-žilnih bolezni; šentjernejski L-TEK za FlyNest – platformo za nadzor in upravljanje gradnikov IoT ter novomeški TPV za inovativno, samodejno vodeno vozilo Optimatik 160.

Srebrno priznanje je šlo v roke: Adrii Dom iz Kanižarice za MLine mobilno hišo 2017; novomeški Adrii Mobil za prikolico Aviva 2017 in avtodom Sonic S2017; Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto in TPV za inovacijo 3D-skeniranje in modeliranje nihajne roke; Iskri Pio za varilne klešče za pakiranje zelo nevarnih surovin (API) z najvišjo stopnjo varovanja (OEB 5); metliški Kolpi za kolekcijo modernih kopalnic Kolpa san Premium; Krki za izboljšan sintezni proces proizvodnje olmesartan medoksomila, izboljšavo procesa izdelave zdravilne učinkovine atorvastatin kalcijeva sol, inovacijo nove kristalne oblike ivabradinijevega klorida ter njihova uporaba v stabilni, varni in učinkoviti farmacevtski obliki ter deljive tablete s podaljšanim sproščanjem gliklazida za zniževanje povišane ravni sladkorja v krvi; M Tomu iz Mokronoga za konfigurator – aplikacijo za izris izdelkov oblazinjenega pohištva, trebanjskemu Remu za razvoj tehnologije vlivanja poliuretana, prilagojene potrebam vnaprej izdelane modularne gradnje; novomeškemu Revozu za »Magic divider« – vmesnik s sistemom za zapenjanje ter TPV-ju za razvoj dinamično obremenjenega tornega spoja prestavnega mehanizma in vpeljavo kolaborativnih (sodelovalnih) robotov na delovna mesta.

Bronasti sta bili inovaciji šentjernejska podjetja HYB - sistem za odkrivanje puščanja HYB VK 100, in Iskre Pio - naprava za zgibanje vreč, priznanje pa je prejela Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto za izračun hranljive vrednosti – IHV.

V okviru dneva inovativnosti so dopoldne predstavili vse inovacije, dr. Blaž Zupan je imel predavanje z naslovom Inoviranje – stil življenja, za glasbeni utrinek ob podelitvi priznanj pa sta poskrbela harmonikarja Tomaž Rožanec in Katarina Štefanič.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

