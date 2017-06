Dan družine – Pozdrav pomladi na OŠ Sevnica

6.6.2017 | 17:45

Sevnica - V petek, 2. junija, je na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica potekala tradicionalna dobrodelna prireditev Dan družine – Pozdrav pomladi. Veliki in dolgo pričakovani dogodek se je začel ob 14. uri s pozdravom in nagovorom ravnateljice Mirjane Jelančič.

Obiskovalci so se sprehajali po šolskih površinah, ki so bile posejane z delavnicami, polnimi zabave in dobrodelnosti. Dogajalo se je mnogo – imeli smo možnost obiskati veliko poučnih, športnih in ustvarjalnih delavnic oz. postaj, na katerih so različni izvajalci pripravili animacije in dejavnosti za male in velike. Na šolskih površinah je bilo polno prostovoljcev iz šole, društev, organizacij in ostalih posameznikov, ki naši šoli danes podali roko. Poleg omenjenih delavnic ne smemo pozabiti na naše kuharske mojstre, ki so poskrbeli za jedačo in pijačo, ter na nadarjene mlade glasbenike, ki so poživili prireditev. Vsi so se zbrali z enakim ciljem – zbrati denar, ki bo uporabljen za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin, nadarjenim učencem ter financiranju dejavnosti za učence, ki se ne plačujejo iz javnih sredstev.

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej; hvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve in seveda vsem, ki ste se prireditve udeležili in tako prispevali v naš šolski sklad. Veseli smo, da ste s svojimi prostovoljnimi prispevki darovali za vse otroke naše šole, ki tekom leta potrebujejo vašo pomoč.

“Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim storil kaj dobrega.” (Jean del La Bruyere)

Novinarski krožek OŠ Sevnica

