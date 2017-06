Ob zaključku Palčka pripovedovalčka

6.6.2017 | 17:50

Leskovec pri Krškem - Zadnje majsko dopoldne je bilo v vrtcu Pika Nogavička pri OŠ Leskovec pri Krškem živahno, lutkovno obarvano. Vse enote Vrtca Leskovec pri Krškem namenjamo zelo veliko poudarka bralni kulturi. Strokovne delavke spodbujamo otroke in njihove starše, da posegajo po knjigah, jih berejo, otroci pa jih potem predstavijo na različne načine svojim vrtičkarskim prijateljem. Pri vsem tem nam pomagata tudi šolska in predvsem mestna, Valvasorjeva knjižnica, njihovi delavci in predvsem Antonija Amon, ki nas pogosto obišče v vrtcu in nas popelje v domišljijski svet pravljic.

Tudi to šolsko leto so se otroci zelo potrudili in predstavili veliko knjig. Za nagrado ter spodbudo za nadaljnje delo nas je tako obiskala lutkovna skupina Bukvice iz Valvasorjeve knjižnice Krško in nam odigrala Rdečo kapico. Otroci so predstavo vseskozi napeto spremljali, se smejali lovcu, se vživljali v vlogo Rdeče kapice in volka. Ob koncu so navdušeno ploskali, se z veseljem nastavili fotografskemu objektivu, ki jih je ulovil skupaj z glavnimi igralkami in lutkami.

Po koncu predstave smo se zahvalili vsem nastopajočim in ge. Amon, ki je otrokom podelila tudi posebna bralna priznanja.

Petra Rus Plazar

