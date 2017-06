Zlati bralci s Tilnom Artačem

6.6.2017 | 18:00

Trebnje - V sredo, 31. maja, so se učenci 9. razreda OŠ Trebnje, ki so brali vsa leta šolanja in postali zlati bralci, zbrali v šolski knjižnici, kjer smo jim pripravili zaključno srečanje. Gost je bil glasbenik, imitator in komik Tilen Artač, ki je učencem tudi čestital ob podelitvi priznanj.

Učenka Katja Grden je za uvod vodila pogovor z njim, potem pa je Tilen Artač nastopil kot imitator in nas popolnoma navdušil ter zabaval. Vmes je zaigral tudi na violončelo, da smo se umirili in malo spočili trebušne mišice.

Tilen Artač je mladim povedal, da je nasvet za uspešnega učenca redno delo. Spomnil nas je, da naj nas težave ne pokončajo, ampak naj z dobro voljo premagamo ovire in delamo naprej. Za konec je učencem v knjigo napisal posvetilo in tako pridal poseben pečat na nepozabno srečanje.

Vtisi učencev:

Bil je nepozaben dogodek in upam, da se bo še kdaj ponovil. Tilen Artač nam je povedal, da ne smemo ničesar v življenju jemati preveč resno.

Tilen Artač imitira vse, kar mu pride pod roko. Najbolj so mi bile všeč smejoče učiteljice, ki so se komaj zadrževale pri življenju.

Bilo je zabavno in nasmejala sem se do solz. Ob opazovanju njegovega igranja na violončelo sem spoznala, da mi je zvok tega glasbila všeč.

Zapomnila sem si njegov moto: Ne vsega jemat resno, pa smejte se.

Prireditev za zlate bralce je bila zabavna. Prejeli smo priznanja in knjižne nagrade. Gost Tilen Artač je zelo zabaven in zanimiv človek. Je odličen čelist in komik. Všeč mi je tudi njegov nasvet, naj se ne preveč jezimo / žalostimo / skrbimo ob neuspehih.

V okviru projekta »Zlata bralka, zlati bralec«, ki ga pripravlja Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, je bila letos izbrana knjiga Od genov do zvezd Saša Dolenca, ki jo je ilustriral Igor Šinkovec. Knjiga Cankarjeve založbe je leta 2016 prejela priznanje zlata hruška za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo.

Mojca Bahun, Maja Ule, šolski knjižničarki