15 let predšolske vzgoje na Šolskem centru Novo mesto

6.6.2017 | 17:30

Novo mesto - »Kocka je padla« pred 15 leti v Metliki, kjer smo v okviru Šolskega centra Novo mesto mlade začeli izobraževati za vzgojitelje predšolskih otrok. Veseli smo vseh skupnih dosežkov in ponosni na lastni trud, s katerim smo premagali ovire.

V 15 letih smo izobrazili nekaj sto mladih, ki nadaljujejo s poslanstvom vzgoje, veliko jih svojo izobraževalno pot nadaljuje ali jo je že zaključilo na višjih, visokih šolah ali univerzah. Ob osnovnem programu smo jim omogočili številne dodatne dejavnosti, od udeležbe na različnih tekmovanjih iz znanja, športa, ustvarjalnosti in veščin, sodelovanja na različnih natečajih, ki so jim razširili obzorja in odprli vrata v svet. Vključili smo jih v mednarodne projekte, poslali v šolo osamosvajanja v tujino. Šolski proces smo popestrili z različnimi predstavitvami, tako da nam na šoli nikoli ni bilo dolgčas. Vedno smo in še danes skrbimo za dobre odnose v bližnji okolici in širše, tako sodelujemo s številnimi zavodi, šolami, društvi, predvsem pa z otroškimi vrtci, ki nam s konstruktivnim sodelovanjem pomagajo pri »vzgoji« svojih bodočih sodelavcev.

In kako naprej?

Ob 15-letnici smo si zastavili svojo vizijo za prihodnost: FESTINA LENTE – torej napredujemo hitro, vendar previdno.

Ob praznovanju 15-letnice predšolske vzgoje na Šolskem centru Novo mesto smo v ponedeljek, 15. maja, dopoldne v prostorih Šolskega centra Novo mesto odprli razstavo likovnih del dijakinj predšolske vzgoje. V krajšem kulturnem programu sta o postavitvi programa predšolska vzgoja in njegovem 15-letnem izvajanju spregovorila direktor Štefan David in nekdanja ravnateljica in sedanja pomočnica ravnateljice Branka Klarić. Prireditev je glasbeno popestril Big band Šolskega centra Novo mesto pod vodstvom Gregorja Zagorca in s tem zaključil leto aktivnega ustvarjanja.

S. K. B.

