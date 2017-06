3. plesno popoldne v Dobrniču

6.6.2017 | 17:40

Dobrnič - V torek, 23. maja, so dan popestrili plesni koraki plesalcev v telovadnici Podružnične šole Dobrnič. Na 3. plesnem popoldnevu so se zbrali plesalci Plesnega centra Dolenjske, plesalke Plesne skupine Ajda, mažorete iz Trebnjega ter plesalci plesnega krožka Podružnične šole Dobrnič. Pripravili so raznolik in pester program.

Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo Kulturno-turističnemu društvu Dobrnič.

N. Marn