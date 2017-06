Finalni izbor projekta Varno na kolesu

6.6.2017 | 17:55

Dobrnič - V četrtek, 25. maja, so se učenci Podružnične šole Dobrnič udeležili finalnega izbora sodelujočih šol v projektu Varno na kolesu v ljubljanskem Koloseju. Osvojili so 9. mesto izmed 87 sodelujočih šol.

V okviru projekta so učenci pregledali kolesarske poti, pripravili didaktično igro na temo varnega kolesarjenja ter promocijo kolesarjenja kot alternativnega načina prevoza. Za svojo aktivno udeležbo so prejeli kolesarske čelade in se udeležili iger na spretnostnih poligonih.

N. Marn