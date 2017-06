Gorelo v košu za odpadke; jutri brez elektrike

6.6.2017 | 19:15

Ob 9.23 uri je na avtobusnem postajališču na Šmihelskem mostu v Novem mestu gorela vsebina koša za odpadke. Gasilca GRC Novo mesto sta požar pogasila.

Jutri ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo, 7. Junija, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 8.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

-od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOM.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH, TP MALA STRMICA , TP VEL. STRMICA, TP SELA PRI ZBURAH, TP RADOVLJA, TP ZABORŠT, TP ZAGORICA PRI ZBURAH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.