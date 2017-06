Reševali kravo iz potoka

7.6.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.30 uri so gasilci PGD Dolenjske Toplice in Podturn posredovali v Občicah, občina Dolenjske Toplice, kjer so pomagali pri reševanju krave iz potoka Črmošnjičica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOM.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH, TP MALA STRMICA , TP VEL. STRMICA, TP SELA PRI ZBURAH, TP RADOVLJA, TP ZABORŠT, TP ZAGORICA PRI ZBURAH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šentjanž med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP NNO Planina šola izvod večnamenski dom med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Glino Gaj med 11:30 in 13:00 uro in na območju TP Rekštanj med 12:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP NNO Podbočje izvod naselje Brod bo dobava električne energije prekinjena med 11:00 in 13:00 uro in na območju TP NNO Kostanjevica Klepar izvod Žolnir med 13:00 in 15:00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Trnje hlevi, Mostec, Mostec vas in Čistilna Mostec bo dobava električne energije prekinjena med 5:45 in 6:45 uro.

M. K.