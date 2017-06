Pestro ob šmarješkem občinskem prazniku

7.6.2017 | 07:50

Šmarješka županja Bernardka Krnc in podžupan Aleksander Pavlič na praznovanju ob 10-letnici občine konec lanskega leta. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Danes se začenja praznovanje 10. občinskega praznika Občine Šmarješke Toplice. Dogajanje bo pestro, obetajo se različni športni, kulturni, in družabni dogodki. Omenimo le nekaj pomembnejših.

V petek, 9. junija, bodo ob 16.30 pri gasilskem domu Zbure predali namenu nov defibrilator, za kar občina zbira donatorska sredstva. Ob 17. uri bo potekalo 33. meddruštveno gasilsko tekmovanje za pokal Zbur in gasilskega občinskega prvaka.

V soboto, 10. junija, se bo ob 10. uri pričel spominski pohod NOB iz Šmarjete preko Koglega nazaj v Šmarjeto (v primeru dežja odpade), ob 17. uri pa bo pri SPS Prinovec v Šmarjeških Toplicah dan čebelarjev - degustacije različnih vrst medu ter ogled muzeja čebelarstva pri Čebelarstvu Gorenc. V nedeljo, 11. junija, TD Šmarješke Toplice ob 9. uri v športnem parku organizira tradicionalni 22. Šmarješki tek, v ponedeljek, 12. junija, pa bo ob 15.30 v kulturni dvorani v Šmarjeti javni podpis listine o pristopu šmarješke občine k Zeleni shemi slovenskega turizma in delavnica z lokalnimi društvi in ponudniki turističnih storitev.

Osrednji dogodek občinskega praznika bo v četrtek, 15. junija, ko bo ob 18. uri v kulturni dvorani v Šmarjeti slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Glavni govornik bo predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel. Uro pred tem bodo v prostorih občine odprli fotografsko razstavo Naravne in kulturne znamenitosti Občine Šmarješke Toplice.

V soboto, 17. junija, se ob 8. uri obeta pohod po poti kulturnih in naravnih znamenitosti občine in sicer iz Šmarjete preko Gradeca, Homa, Klevevža, Griča pri Klevevžu in nazaj v Šmarjeto. V primeru dežja odpade. V nedeljo 18. junija, bo kot je že običajno ob 10. uri maša v farni cerkvi in nato ob 11. uri pri župnišču srečanje starostnikov.

L. Markelj