Bela krajina naj ostane zelena in neokrnjena

7.6.2017 | 14:00

Metlika - Včeraj je v Hotelu Bela krajina potekala prva delavnica za oblikovanje strateškega dokumenta o razvoju belokranjskega turizma, katere namen je bila predstavitev korakov oblikovanja in vsebine Strategije razvoja turizma na območju Bele krajine za obdobje 2018-2022 ter predaja mnenj in idej med ključnimi akterji.

RIC Bela krajina je namreč z izbranim izvajalcem zavodom »Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace« in v tesnem sodelovanju s TIC Metlika in TIC Semič pričel z aktivnostmi za izdelavo tega 5-letnega strateškega dokumenta. Del tega je bila tudi organizacija prve delavnice, na katero so bili povabljeni oz. obveščeni posamezniki, podjetniki, organizacije in drugi zainteresirani, ki se ukvarjajo s turizmom in so del turizma v Beli krajini. Namen teh delavnic je tudi predaja mnenj, idej, lastnih vizij in konstruktivnih kritik o poti razvoja belokranjskega turizma, med vsemi dotičnimi bodisi iz javnega, zasebnega in privatnega sektorja.

Omenjeni strateški dokument bo grajen po več fazah in v sodelovanju s ključnimi akterji. Le ta zajema opredelitev poslanstva, vizije, ciljev in strateških prioritet ter razvoj krovnih produktnih stebrov, vzpostavitev organiziranosti razvoja turizma in izdelavo skupne trženjske strategije.

Na prvi delavnici so izpostavili strateške cilje, kot so destinacijski management, s katerim bi zagotovili usklajeno, enotno in centralizirano upravljanje, razvoj in promocijo destinacije Bela krajina; turistično ponudbo, s katero se bi vzpostavil model usmerjenega in usklajenega razvoja turistične ponudbe tako na ravni produktov kot na ravni turistične infrastrukture ter promocijo, katere namen je dvigniti prepoznavnost Bele krajine kot edinstvene turistične destinacije

Govora je bilo tudi o viziji Bele krajine čez 10 let, za katero so se med ostalim udeleženci strinjali, da se mora ohraniti neokrnjena narava in s tem kakovosten bivalni prostor tako za prebivalce kot turiste. Predvsem pa je potrebno delati na drugačnosti, unikatnosti ter z učinkovitim trženjem destinacije na boljši prepoznavnosti Bele krajine kot zelene destinacije Slovenije.

