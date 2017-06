Lucija navdušila 262 »zlatih bralcev«

7.6.2017 | 09:00

Novo mesto - Vsestransko nadarjena umetnica Lucija Ćirović, po rodu iz Ribnice, je bila gostja na včerajšnji prireditvi, ki jo je Društvo prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta že petnajstič zapored pripravilo za 262 Zlatih bralcev iz sedemnajstih osnovnih šol in osmih dolenjskih občin.

Dogodka, ki je potekal v Kulturnem centru Janeza Trdine, se je udeležila tudi generalna sekretarka Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Manca Perko in pohvalila pridne bralce.

Lucija Ćirović (na desni).

Polno dvorano so navdušili mladi glasbeniki iz Glasbene šole Marjana Kozine: Živa Guštin, Jana Tisovic, Blaž Povh, Luka Pršina in Sebastjan Prus pod mentorstvom Tatjane Hadl. Osrednja gostja je bila Lucija Ćirović, ki je devetošolce navdušila s svojim nastopom, neposrednostjo in atraktivnim programom - pesem je zapela celo brez premikanja ustnic. Sodelovala je tudi pri podelitvi knjig, kjer je »zlatim bralcem« čestitala tudi Perkova ter Andreja Kren iz občine Straža.

Prijetno druženje se je po prireditvi nadaljevalo še v avli centra.

L. M., foto: DPM Mojca

