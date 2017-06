Sokolski dom: Sodišče odločilo, umetniki se bodo pritožili

Člani AKC Sokolc so tudi na sodišču dokazali, kako so vsa leta po lastnih močeh vzdrževali objekt in v njem izvedli vrsto kulturnih in humanitarnih dogodkov. Že mesec dni v njem med drugim nastaja Dobrodelni triptih (na sliki Sebastijan Šeremet, triptih sicer soustvarjata še Nejc Smodiš in Igor Obradinovič). Ta je poskrbel za več kot 20 koncertov vrste glasbenikov, od Tretjega kanuja in Borta Rossa do Mrfy in Tokca ter Tučota iz Dan D, ki projekt podpirajo. Zaključil se bo s petkovo javno dražbo ob 19. uri v galeriji Narodnega doma, izkupiček pa bodo namenili družinam in posameznikom v stiski. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Okrajno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi med Mestno občino Novo mesto in Društvom za kulturno osveščanje razsodilo, da je društvo dolžno izprazniti Narodni dom in ga v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe, tj. do začetka julija, vrniti občini, da ne bo izvršbe. Na občini sodbe do njene pravnomočnosti ne želijo komentirati, Avtonomna kulturna cona (AKC) Sokolc pa se kot naslednik omenjenega društva namerava pritožiti.

Spomnimo, da omenjeno društvo oz. AKC v Narodnem domu deluje (in ga deloma vzdržuje) že več let, kar jim je med drugim omogočal sklep prejšnjega župana Alojzija Muhiča z dne, 14. marec 2011. Sedanji župan Gregor Macedoni je 10. oktobra lani Muhičev sklep preklical in jih pozval, da se v treh dneh izselijo, predvsem zaradi načrtovane sanacije strehe in ostalih vzdrževalnih posegov. A so se temu uporabniki doma uprli, 17. oktobra je sledila neuspešna primopredaja objekta, ki so ga člani AKC z notranje strani zabarikadirali, kot so povedali, da bi zaščitili svoje imetje, saj je občina zamenjala ključavnico in Narodni dom pustila odklenjen.

Občina je nato omenjeno društvo tožila za izpraznitev in po pregledu celotne listinske dokumentacije ter zaslišanju petih prič je sodišče ugotovilo, da tožena AKC objekt sedaj uporablja brez veljavnega pravnega naslova.

Hkrati sodišče ni povsem verjelo trditvam občine, da je treba objekt izprazniti zaradi njihove varnosti med rekonstrukcijo ostrešja: »Če bo tožeča stranka pristopila k celoviti obnovi objekta, je jasno, da ta ni možna, če so v stavbi prisotni stanovalci ali uporabniki. Če se obnova stavbe ne bo pričela v ustreznem razumnem roku po izselitvi tožene stranke, potem je obravnavana tožba le sredstvo, s katerim se skupini ljudi – članom tožene stranke- preprečuje njihovo nadaljnje delo in družbena aktivnost, ki bi morala biti prepoznana v širši skupnosti, najbolj pa pri tožeči stranki, ki omogoča delovanje na področju kulture na širšem območju.«

