Novo mesto ima novo dvorano, Medletovo

7.6.2017 | 10:40

Novo mesto - Novo mesto je včeraj dobilo novo športno dvorano, prvo športno dvorano, ki ni šolska telovadnica in bo tako lahko rekreativnim in poklicnim športnikom na voljo ves dan. Ni zgrajena ne z državnim, ne z evropskim, ne z občinskim denarjem. Zgradilo jo je podjetje Roletarstvo Medle, brez kredita, s svojim denarjem in le v nekaj mesecih.

Nova športna dvorana je za večino Novomeščanov veliko presenečenje, saj so praktično vse do torkovega odprtja le redki vedeli, kaj se dogaja v novi zgradbi, ki je zrasla na mestu podrtega skladišča, ki ga je Roletarstvo Medle v industrijski coni Livada kupilo pred več kot petnajstimi leti, ko se je vsa proizvodnja preselila na Cikavo, dalo v najem. "Ko je obstoječi najemnik prenehal plačevati najemnino, se je bilo treba nekaj odločiti. Za potrebe skladiščenja in proizvodnje je bil objekt preveč oddaljen od Cikave. Vmes smo od občine in soseda odkupili še 2.000 m2 zemljišča. Kot športnik po duši sem imel idejo, da bi na tem mestu zgradili pokriti 25-metrski bazen. Po obisku seminarja vzdrževalcev in upravljalcev slovenskih bazenov sem prišel do informacije, da je zaradi zelo velike porabe vode za čiščenje filtrov večina športnih bazenov v izgubi. Po tem spoznanju sem se s takratnim županom Muhičem dogovoril za sestanek. Če bi občina lahko kako prišla nasproti s ceno vode, bi se odločil za gradnjo bazena. Bil sem zavrnjen, češ, da je zgodba z bazenom zaključena, ker se vsak čas začenja gradnja vzhodne tribune stadiona Portoval s sodobnim 25-metrskim bazenom, za kar naj bi bil denar že zagotovljen. Tedaj sem se odločil, da bazena ne bom gradil," o tem, zakaj Dolenjska še vedno nima plavalnega bazena, pove Robert Medle, lastnik in direktor Roletarstva Medle.

Kljub temu Robert Medle ni povsem pokopal ideje, da bi na mestu podrtega skladišča zrasel športni objekt. Ker ni želel tvegati, se je odločil, da postavi zgradbo, ki bi lahko bila industrijski objekt ali pa športna dvorana. "Odločili smo se za postavitev nizko energijskega industrijskega objekta, ki bi ga bilo možno enkrat preurediti tudi v športno dvorano. Narisali smo objekt maksimalne možne velikosti za to zemljišče velikosti 45x30 m in s 600 m2 podkletenega dela. Objekt sta projektirala Ivo Moravec in njegova hči Polona Moravec Lubej. Vmes smo morali spremeniti še OPN, ker na območju Livade ni bila dovoljena gradnja športnih objektov, pa za celotno ulico urediti fekalno in meteorno kanalizacijo. Po dobrem letu od začetka gradnje so se začeli pojavljati zelo zainteresirani najemniki prostorov za industrijske namene, zato smo gradnjo usmerili v to smer. Načrtovali smo visoko regalno skladišče za potrebe dobaviteljev Revoza in se dogovarjali s partnerji iz Francije in Anglije. Potem so nam sporočili, da posla niso dobili in da z najemom ne bo nič. Tako smo se decembra odločili za športno dvorano in odprtje načrtovali za dan mladosti, 25. maja, potem pa smo si premislili in dvorano odprli za očetov rojstni dan, 6. junija. Mislim da je 80. rojstni dan ustanovitelja podjetja Roletarstvo Medle, Alojza Medleta, dober razlog, da na ta dan proslavimo novo pridobitev," je povedal Robert Medle.

Športno opremo je dobavilo podjetje Elan Inventa. Položili so parket najvišje kakovosti, takega s certifikatom NBA z vgrajenimi vzmetnimi čepki, in nanj zarisali igrišča za rokomet in nogomet, eno centralno in dve prečni igrišči za košarko, odbojko in štiri igrišča za badminton, v kletnih prostorih pa bo prostor za namizni tenis in splošno vadbo. Dvorana bo imela tudi manjši bife.

Roletarstvo Medle je dvorano, ki bo stala približno dva milijona evrov, zgradilo s svojim denarjem brez enega samega centa kredita, kar je tako za slovensko državo kot vse lokalne skupnosti pa še marsikoga drugega v Sloveniji stvar znanstvene fantastike. "Vsi izvajalci so oziroma še bodo, ker gradnja še ni povsem končana, poplačani v dogovorjenih rokih," pove Robert Medle. Dvorano bo upravljalo hčerinsko invalidsko podjetje Medle IP, uradno pa bo začela obratovati septembra.

I. Vidmar

Komentarji (2) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jagoda Bravo, Medletovi, čestitke in hvala. Uspešno še naprej. 52m nazaj Oceni Košarka Iskrene čestitke za iskren namen in konkretno izvedbo, tudi za v poduk tistim, ki se že leta pogovarjajo in dogovarjajo o novih športnih objektih v Novem mestu, predvsem pa za košarkarsko dvorano, bazen, stradion pa še kaj bi še našlo.