Upokojenci prestopili mejo

7.6.2017 | 12:00

Jožef Žnidarič, Ivan Molan in Slavko Bokor (Foto: M. L.)

Dobova - Ni miru za upokojence, bi lahko rekli ob dogajanju v teh dneh v brežiški občini, ki je tesno povezano z delovanjem upokojencev.

Za danes so sindikati upokojencev iz desetih držav jugovzhodne Evrope napovedali protestni shod pri mejnem prehodu Slovenska vas z naslovom Pravice brez mej – Proti ograjam in žici na mejah, za pravično in solidarno Evropo.,

S skoraj istim sporočilom, le da v manj ostrem tonu, je nedavno potekalo v Dobovi redno letno srečanje Društva upokojencev Dobova-Kapele in društev upokojencev občine Brdovec iz Hrvaške.

Na dobovskem srečanju so udeležence nagovorili med drugimi župana občine Brežice in Brdovec Ivan Molan in Alen Prelec, predsednik gostiteljskega društva Slavko Bokor, predsednik upokojencev Brdovca Željko Gašperinčić in predsednik posavske zveze društev upokojencev Jožef Žnidarič. Vsi govorniki so poudarili pomen povezovanja upokojencev in pomen čezmejnih stikov ter svojo zavezanost takemu sodelovanju tudi v prihodnje.

V kulturnem sporedu so nastopili mažoretke iz Brdovca ter pevski zbor Up in folklorna skupina, ki delujeta pri Društvu upokojencev Dobova-Kapele.

Približno 320 udeležencev je zabaval ansambel Trio Suha pipa.

M. Luzar

