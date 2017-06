Ponosni na prvaka s štajerske strani

7.6.2017 | 13:05

Krško - (#68624) Janez Živič s steklenico zmagovalne modre frankinje Premium 2015 (Foto: B. B.)

Na jutrišnjem Festivalu modre frankinje na sevniškem gradu bo za prvaka festivala razglašena modra frankinja Premium letnika 2015 iz Kleti Krško.

Sevniško ocenjevanje, čeprav šele 7. po vrsti, sicer postaja eno najpomembnejših za modro frankinjo nasploh. Na tokratnem festivalu so ocenili 116 vzorcev iz štirih držav, poleg pridelovalcev iz Slovenije so bile zastopane še Hrvaška, Avstrija in Madžarska, torej vse najpomembnejše dežele za pridelavo te sorte.

Modra frankinja iz linije Premium je v kategoriji starejši letniki in barrique dobila oceno 18,18, prav tako iz krške kleti pa prihaja tudi drugouvrščeni vzorec v tekmovanju za prvaka, modra frankinja letnika 2011 iz njihove najvišje prodajne linije Prestige, ki je dobila oceno 18,16.

»Kmetje smo počaščeni, ko dobijo naši proizvodi tako visoko oceno, ki dokazuje, da se lahko primerjajmo z najboljšimi doma in v svetu. Seveda ni vse v dobrem grozdju, zato gre priznanje predvsem našim kletarjem in njihovemu vodji Rudiju Kosu,« je na novinarski konferenci ob prejemu uglednega priznanje to komentiral predsednik Kmečke zadruge Krško Gabrijel Metelko.

Klet Krško bo prihodnje leto sicer praznovala 90 let vinarstva. Njeni začetki segajo v leto 1928, ko je bila v Kostanjevici na Krki ustanovljena Vinarska zadruga, ki se je zaradi pomanjkanja prostora v 70. letih prejšnjega stoletja preselila v gospodarsko poslopje Šrajbarskega turna na območju Leskovca.

»Ker je treba tradicijo nadgrajevati, smo ponosni tudi na to, da smo končali grafično prenovo blagovne znamke in da bomo odslej nastopali le še kot Klet Krško in ne več Vinska klet Krško,« je povedala vodja marketinga v KZ Krško Katarina Simončič, ki ni pozabila omeniti, da je kapljico s Šrajbarskega turna na prvo mesto med slovenskimi vini v pismu svojemu prijatelju in mecenu grof Antonu Alexandru von Auerspergu (skupaj s prošnjo po 12 vedrih po standardni ceni) postavil že France Prešeren.

Da je v novi preobleki vedno boljša tudi vsebina, pa skrbi glavni kletar in enolog Kleti Krško Rudi Kos. Kot je pojasnil, je zmagovalna modra frankinja nastala iz grozdja, ki je zorelo na njihovih najboljših legah na levem, štajerskem bregu Save, v ravno prav siromašnih tleh sremiške vinorodne lege, tako da se za prihodnost dobre kapljice ni bati.

Vinski publicist Jože Rozman je ob predstavitvi zmagovalne frankinje opozoril tudi na pomembno novico, ki je konec lanskega leta završala v vinarskih krogih, in sicer, da je nemški referenčni laboratorij potrdil, da je modra frankinja izvorno slovensko vino, saj je nastala kot potomka dveh sort, debele beline in male modrine, bele in modre sorte torej, ki so ju pridelovali izključno na južnem Štajerskem, torej v Sloveniji.

Boris Blaić

Galerija