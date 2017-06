Od higienskih vložkov do vozila za pregled jedrskega reaktorja

7.6.2017 | 14:55

Krško - Območna gospodarska zbornica Posavje je v torek 14. leto zapored podelila priznanja za najboljše inovacije v Posavju za leto 2017. Podelili so tri zlata, pet srebrnih in dve bronasti priznanji, med kandidate, ki se bodo potegovali za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na državni ravni, pa so se uvrstile vse tri z zlatim priznanjem nagrajene inovacije, ki so jih prispevale družbe Cerjak, Ino Brežice in Radeče papir nova.

Cerjak iz Leskovca pri Krškem je osemčlansko ocenjevalno komisijo, ki ji je predsedovala Justina Šepetavc, prepričal s strižno sklopko kardanske gredi z vnaprej nastavljivimi vrednostmi nazivnega navora. Ino Brežice, ki se med zlate posavske inovatorje uvršča praktično vsako leto, je priznanje tokrat dobil za aktivni nadzor vibracij na profesionalnih kmetijsko-komunalnih strojih, zelo zanimiva pa je tudi inovacijo iz družbe Radeče papir nova, ki si je priznanje prislužila z NIR fluorescentno zaščito vrednostnega papirja. Inovacija spada na področje papirne in grafične industrije, se pravi na področje izdelave papirja in tiskarstva, še zlasti pa se nanaša na izdelavo listin, bankovcev in podobnih proti ponarejanju in prenarejanju zaščitenih dokumentov.

Srebrnih priznanj je bilo pet. Komunali Brežice so ga podelili za inovativni sistem spodbujanja inovacijske organizacijske kulture v lastnem podjetju, krški poslovni enoti podjetja Q Techna pa za vozilo za daljinski vizualni pregled površine reaktorske glave v jedrskih elektrarnah. Sevniški Stilles je srebrno priznanje prejel za prototip konvergenčnega sistema upravljanja procesov v hotelskih sobah. Gre za pametno hotelsko sobo, ki so jo sevniški lesarji integrirali v hotelski interier ter tako razširili svoj spekter celostne ponudbe hotelskega inženiringa. Brežiški TPV je prejel kar dve srebrni priznanji – prvo za avtomatizirani elektro-uporovni varilni stroj s servopozicioniranjem in rotacijsko delilno mizo, drugo pa za pametni stroj za sestavo zabojev, ki omogoča avtomatsko izdelavo in manipulacijo kartonskega zaboja za embaliranje končnih izdelkov. S to inovacijo so med drugim tudi sprostili večjo količino skladiščnega prostora, saj sistem sproti zagotavlja zadostne količine embalaže za nemoteno delo.

Bronasti priznanji sta bili letos dve. Prvo je šlo v roke podjetju Knof iz Sevnice, ki je razvilo dnevne trajne vložke za ženske iz bambusa in bombaža KiSS, ki so, kot pravi inovatorica Ksenja Movrin Matešič, nastali kot odgovor na nespoštljiv odnos potrošniške družbe do ženskega zdravja in narave z uporabo vložkov za enkratno uporabo. Bronasto priznanje je dobilo tudi podjetje Muflon iz Radeč (hčerinska družba tamkajšnje papirnice), in sicer za inovativni nadzor navijanja inox žice s štetjem ovojev na celotni dolžini.

Priznanja je v družbi predsednice ocenjevalne komisije podeljeval predsednik posavske gospodarske zbornice Martin Novšak, pri zlatih inovatorjih pa se mu je na odru male dvorane Kulturnega doma Krško pridružil tudi novi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup. Oba sta v svojih nagovorih poudarila pomen inovacij za podjetja, širše gospodarsko okolje in celotno družbo, Šepetavčeva pa je pojasnila, da nagrade najboljšim inovatorjem podeljujejo predvsem z željo po spodbujanju inovativnosti, trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Boris Blaić

