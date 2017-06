Na drugem Šalijevem večeru o rojaku Rajku Nahtigalu

7.6.2017 | 18:00

Življenje in ustvarjalni opus novomeškega rojaka akademika, prof. dr. Rajka Nahtigala je predstavila zaslužna profesorica dr. Alenka Šivic Dular. (Foto: M. Ž.)

Podarjena akademikova zapuščina.

Novo mesto - Kulturno društvo Severina Šalija je sinoči v Trdinovi čitalnici novomeške knjižnice Mirana Jarca 2. Šalijev večer posvetilo rojaku, akademiku, prof. dr. Rajku Nahtigalu, jezikoslovcu, paleoslavistu in rusistu, med drugim je bil tudi pobudnik in prvi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prvi dekan Filozofske fakultete v Ljubljani in rektor Univerze v Ljubljani. Rodil se je 14. aprila v Novem mestu in umrl 29. marca v Ljubljana.

»Ob 140-letnici njegovega rojstva se nam je zdelo prav, da se mesto, društvo, knjižnica in še kdo spomni rojaka, ki je nekako kar pozabljen, zlasti med današnjimi mladimi ljudmi. Bil je svetovljan, imel je veliko znanja in dobil tudi veliko pomembnih nagrad,« je poudaril namestnik predsednika KD Severina Šalija Franci Koncilija.

Akademikovo življenje in njegov obsežen ustvarjalni opus, njegova bibliografija obsega 87 razprav, člankov, ocen, priložnostnih zapisov, med njimi tudi odzive na aktualno dogajanje, in osem del v desetih knjigah, je predstavila zaslužna profesorica dr. Alenka Šivic Dular, ki je na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani delovala na področju primerjalne slovanskega jezikoslovja.

Nahtigal je bil raziskovalec staroslovanskega jezika in pismenosti, zgodovine slovanskih jezikov, staroruske literature in ruskega jezika. Med drugim je raziskoval starocerkvenoslovanski glagolski sinajski molitvenik in staroruski ep Pesem o Igorjevem pohodu, njegova knjiga Slovanski jeziki je še vedno eden izmed verodostojnih virov za in s tem spodbudil ponovno zanimanje zanje, epizoda v njegovem delu pa je albanistično udejstvovanje, kjer so njegovi knjižnojezikovni pogledi vtkani v albansko slovnico.

Ob tej priložnosti je prof. dr. Alenka Šivic Dular v imenu Slavističnega društva Slovenije podarila novomeški knjižnici v hrambo in trajno last zapuščino akademika Rajka Nahtigala, ki jo sestavljajo njegova posmrtna maska, njegova namizna lučka in stekleni svečnik.

M. Ž.

