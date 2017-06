Žnideršič Planinc oproščena; odškodninske tožbe na obzorju

7.6.2017 | 15:40

Novo mesto - Senat novomeškega okrožnega sodišča je danes odločil: nekdanjo vršilko dolžnosti direktorice Sklada za financiranje razgradnje NEK Ksenjo Žnideršič Planinc in soobtožena Matjaža Albrehta in Klemna Hosto se oprosti obtožbe. Sklad so s premoženjsko pravnim zahtevkom napotili na pravdo, stroški kazenskega postopka, izdatki obtoženih in njihovih zagovornikov bremenijo proračun. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo pa je že napovedalo pritožbo.

Tožilstvo je nekdanji vršilki dolžnosti očitalo zlorabo položaja (v obdobju od septembra 2010 do marca 2011) in oškodovanje Sklada NEK za okoli dva milijona evrov (na račun prodaje varnih obveznic in nakupa tveganih), v drugem delu obtožbe pa sta bila vključena še izvršni direktor pri Alti Investu Matjaž Albreht in njegov svak Klemen Hosta iz družbe Fildo. V tem primeru se jim je očitalo, da naj bi Žnideršič Planinc kupila vrednostne papirje v vrednosti 7,7 milijona evrov, nakup pa naj bi speljala ob pomoči omenjenih dveh. Albreht naj bi bil organizator, Hosta pa naj bi bil le navidezni kupec, od katerega je po bistveno višji ceni vrednostne papirje kupil Sklad NEK. Na ta način naj bi Hosta pridobil dobrih 190.000 evrov premoženjske koristi, ki naj bi si jo vsi trije vpleteni potem razdelili.

SKLAD JE IMEL APETITE PO VISOKIH DONOSIH

Kot rečeno, je tričlanski senat, ki mu je predsedovala sodnica Mojca Hode, obtožene oprostil obtožbe. "Sodišče je po izvedenih dokazih razsodilo, da očitki iz obtožbe niso dokazani z gotovostjo," je med enournim branjem sodbe in razlage med drugim rekla sodnica.

Izpostavila je, da ni dokazov o tem, da bi obtožena zavestno in naklepno kršila kakšen pravilnik. Omenila je tudi, da je bilo v tistem obdobju v interesu upravnega in nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK, da bi njihove naložbe dosegale visoke donose, kar je posledično pomenilo tudi vlaganje v bolj tvegane naložbene papirje.

ŠRIBAR: POLITIKI NI BILA PO GODU

Danes sta od obtoženih na sodišče prišla le Albreht in Hosta, nekdanje vršilke dolžnosti direktorice Sklada Ksenje Žnideršič Planinc pa ni bilo. Smo pa za komentar po razglasitvi sodbe povprašali njenega odvetnika Draga Šribarja.

"Ta zadeva traja več kot pet let in sodišče je čisto pravilno ugotovilo dejansko stanje in obtoženo oprostilo. Dejansko ne v dvomu, saj se je dokazalo, da ni naredila nič narobe. Vse naložbe je naredila v skladu s predpisi in vse so donosne še danes. Pri tem je šlo za osebni obračun, ker nekomu ni bilo prav, da je bila tam," je rekel in izpostavil, je Sklad takrat imenoval strokovno komisijo, ki je prišla do spoznanja, da je bilo marsikaj narobe, a na sodišču se je ugotovilo, da strokovna komisija ni naredila nič. Sklicevala se je na mnenja, ki so jih naredili drugi. "Ugotovili smo, da najmanj dva člana te komisije sploh nista vedela, zakaj sta tam. Strokovno poročilo je bilo pa osnova za kazensko ovadbo, odpoved pogodbe o zaposlitvi in pogrom, ki se je zgodil. Izkazalo se je, da nič ne drži."

Dejal je še, da je Žnideršič Planinc ravnala popolnoma enako kot njeni predhodniki in nasledniki, a le njej se očita, da je delala narobe. Vse to je zelo zaznamovalo njeno življenja: vsa ta leta, ko se vleče postopek, je nezaposlena, na robu socialne eksistence, in to z dvema otrokoma. "Ko bo vse končano, sledijo odškodninske tožbe," je še dodal njen odvetnik.

Janja Ambrožič