V krožišču trčili trije; zagoreli filtri

7.6.2017 | 18:15

Foto: arhiv DL

Ob 9.56 so na Cesti krških žrtev v Krškem v krožišču trčila tri osebna vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozila. Poškodovanih k sreči ni bilo.

Ob 10.01 so v podjetju Si-Core v Travniku na območju občine Loški Potok zagoreli filtri sistema za odsesavanje žagovine. Gasilci PGD Hrib-Loški Potok, Travnik, Retje, Mali Log ter Ribnica so odkrili približno 6 kvadratnih metrov pločevinaste strehe in pogasili požar. Poškodovan je sistem za odsesavanje.

Ob 13.26 se je v stanovanju v Šolski ulici v Veliki Laščah nahajala obolela oseba. Gasilci PGD Velike Lašče so odprli vrata stanovanja in omogočili vstop policistom ter reševalcem.

J. A.