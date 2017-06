Občinsko nagrado bo prejel Franc Anderlič

8.6.2017 | 08:10

Franc Anderlič. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Znano je, kdo so letošnji prejemniki občinskih priznanj in nagrade ob občinskem prazniku Občine Šmarješke Toplice. Na zadnji seji je o tem odločal občinski svet in brez glasu proti potrdil predloge Komisije za priznanja in nagrade, ki jo vodi Aleksander Durič.

Komisija je v razpisnem roku prejela šest predlogov, ki so vsi ustrezali pogojem razpisa. Občinsko nagrado bo prejel Franc Anderlič, ki je vrsto let aktiven v gasilstvu, tako kot predsednik PGD Zbure kot v GZ Novo mesto, CZ itd., pa v društvenih dejavnostih (predlog je bil za naziv častnega občana).

Občinska priznanja so si s svojim delom prislužili: Janez Peterlin, dolgoletni aktivni član PGD Bela Cerkev in prejemnik številnih gasilskih priznanj in odlikovanj; Milena Činkole, aktivna predsednica KORK Bela Cerkev in prizadevna občanka, ki sodeluje v mnogih društvih; Gregor Zorko, predsednik Društva godba na pihala Šmarješke Toplice, ki je nepogrešljiv pri kulturnem in društvenem življenju občine.

Dunja Gartner, vodja Šole zdravja Šmarješke Toplice, ki ima nemalo zaslug, da šmarješka skupina tako dobro deluje že sedem let, je prejemnica županjinega priznanja - prejela ga je na nedavnem vseslovenskem srečanju šol zdravja v Šmarjeških Toplicah. Predlog predlagateljice je sicer bil, da Gartnerjeva prejme občinsko priznanje.

Občinska priznanja bodo prejemniki prejeli na slavnostni seji občinskega sveta prihodnji četrtek.

L. Markelj

