Iskalna akcija uspela, pogrešanega našli

8.6.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.45 uri je bila na območju naselja Biška vas, občina Mirna Peč, pogrešana starejša oseba. Gasilci PGD Mirna Peč in Jablan, občani, vodniki reševalnih psov ZRPS Dolenjske in Kinološke zveze Slovenije ter Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije so območje preiskali in pogrešano osebo okoli 21. ure našli nepoškodovano. Iskalno akcijo so vodili in usmerjali policisti.

Močan veter

Minulo noč ob 1.45 se je na cesto Novo mesto-Mirna Peč po odcepu za Kuzarjev Kal v občini Novo mesto porušilo drevo in oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH, TP MALA STRMICA, TP SELA PRI ZBURAH in TP VEL. STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA TREBNJE na izvodu TREBNJE;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS na izvodu BIŠKA VAS LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Murnice in Gorenji Leskovec med 8:00 in 11:00 uro, Podboršt med 11:30 in 13:00 uro in na območju Metni vrh - nizkonapetostni izvod Lahovnik med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Trščina - nizkonapetostni izvod smer Malkovec med 8:00 in 13:00 uro in na nadzorništvo Bistrica na območju TP Janeževe gorice in Zgornja Sušica med 8:30 in 11:00 uro.

M. K.