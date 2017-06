Ograjam in strašenju konec, solidarnosti in človečnosti nov polet!

8.6.2017 | 09:40

Francka Četkovič (levo): Dovolj nam je strašenja! (Foto: M. L.)

Upokojenski sindikati v Italiji so zelo močni, kar se je odrazilo tudi na shodu v Slovenski vasi. Njihov predstavnik iz SPI-CGIL Ivan Pedretti (desno). Foto: M. L.)

Slovenska vas - Sindikati upokojencev iz desetih držav, Italije, Avstrije, Madžarske in držav nekdanje Jugoslavije, so včeraj v Slovenski vasi ob mejnem prehodu organizirali protestni shod z naslovom Pravice brez mej – Proti ograjam in žici na mejah, za pravično in solidarno Evropo.

Sprejeli so deklaracijo, s katero pozivajo vlade svojih držav in Evropsko unijo, da pomagajo beguncem in da se z njimi ravnajo humano in zakonito ter da jim zagotovijo dostojanstvo in varnost. Zahtevajo, da vlade ratificirajo Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic vseh delavcev beguncev in članov njihovih družin in tudi sorodne konvencije Mednarodne organizacije dela. »Danes in tukaj na tem mestu, kjer smo se ponovno našli, to ponavljamo zato, da ponovno potrdimo vrednoto miru, svobode in socialne pravičnosti,« so zapisali v deklaracijo.

Kot je na zborovanju poudarila Francka Četkovič, predsednica sindikata upokojencev Slovenije, sindikati nastopajo tudi proti temu, da nekdo načrtno seje med ljudmi strah. »Strašijo nas pred begunci. Strašijo nas starejše, da ne bo denarja za pokojnine. Strašijo delavce, da če ne bodo zadovoljni s plačami, da bodo ostali brez dela. In tako naprej. Mislim, da je tega strašenja dovolj,« je rekla Francka Četkovič.

Zborovanja in podpisa deklaracije, ki je potekal v novi stavbi krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, se niso mogli udeležiti predstavniki sindikata Kosova, ker so jih mejni organi zadržali pred mejo.

M. L.

Galerija





























































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni krneki A tile brezdelneži kaj prebirajo novice? Preglej samo prijavljene komentatorje