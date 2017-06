FOTO: Krčani praznovali s predsednikom

8.6.2017 | 11:45

Krško - S slavnostno akademijo so v Krškem včeraj obeležili svoj občinski praznik, ki ga v spomin na prve padle krške borce in vrnitev izgnancev praznujejo 7. junija. Na prireditvi so podelili tudi letošnja občinska priznanja, slavnostni govornik pa je bil predsednik države Borut Pahor.

Predsednik je prvi aplavz požel ob omembi dejstva, da je letos v Krškem že tretjič, še močnejši je sledil, ko je povedal, da je dolgoletnemu ravnatelju Glasbene šole Krško Dragu Gradišku podelil jabolko navdiha, zadnjega, najbolj gromkega, pa ob zaključku spontanega in čustvenega govora, v katerem je opomnil na slavno preteklost Slovenje in krške občine, na samozavest, ki nam je pogosto manjka, na pomen sodelovanja in povezovanja, pa tudi odpuščanja, ki smo ga zmogli do tujcev, med sabo pa še ne.

Kulturni program so oblikovali simfonični orkester Glasbene šole Krško, MPZ KD Svoboda Brestanica, skupina Lila in Toni Sotošek, akademijo pa je povezovala Bernarda Žarn.

Zbrane je nagovoril tudi krški župan Miran Stanko, ki je sinoči podelil 19 jubilejnih priznanj društvom in organizacijam v občini, ki letos praznujejo okrogle obletnice; pet priznanj občine Krško: Božislavu Kosalcu, Mitji Markoviču, Francu Slivšku, Dejanu Žnidaršiču in družbi Arch; dva zlata znaka občine Krško: Stanetu Iskri (odsoten) in družbi Willy Stadler; in dva velika znaka občine Krško: Miranu Resniku in Steklarstvu Resnik ter Domu starejših občanov Krško.

Po koncu slavnostne akademije v veliki dvorani Kulturnega doma Krško so z druženjem nadaljevali na ploščadi Trga Matije Gubca.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

