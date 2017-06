FOTO: Bill Murray navdušen nad potico, Repovževo kuhinjo in Melanijino torto

8.6.2017 | 08:55

Bill Murray danes zaključuje svoj obisk Slovenije, kamor je prišel na povabilo in v spremstvu ameriškega podjetnika slovenskega rodu Emila Gasparija ter ameriškega kuharskega mojstra Petra R. Kellyja. (Foto: občina Sevnica)

Sprejel ga je tudi domači župan Srečko Ocvirk.

Sevnica - Sevnico je včeraj obiskal ameriški filmski igralec Bill Murray. V Sloveniji je gostoval v družbi ameriškega kuharskega mojstra Petra X. Kellyja in slovenskega podjetnika Emila Gasparija, ki je za organizacijo srečanja pobudo naslovil na župana Srečka Ocvirka oziroma lokalno skupnost.

Kot so sporočili iz sevniške občine, je bila želja Sevničanov gostom predstaviti čim več lepega o kraju oziroma občini ter turistične posebnosti, na katere je lokalna skupnost še predvsem ponosna.

Občina je skupaj s sevniškim KŠTM organizirala sprejem na Gradu Sevnica in se povezala z več ponudniki domačih dobrot. Goste so navdušili potica in torta iz Slaščičarne Julija Sevnica, domače specialitete Gostilne Repovž, tradicionalni suhomesni izdelki Kmečke zadruge Sevnica in Vina Kobal.

Druženje in degustacijsko predstavitev na gradu je v domači Gostilni Repovž v Šentjanžu za posebne goste nadgradil Grega Repovž s kulinaričnim doživetjem, ob spremstvu predstavitve vin priznanega enologa Bojana Kobala. Gostje so bili nad Sevnico, gostoljubjem domačinov, sevniško kulinariko in vinsko ponudbo preprosto – navdušeni, so zapisali v sporočilu za javnost.

Murray, ki je poskusil in pohvalil vse od ponujenega, je bil tudi po navedbah STA nad sevniško kulinariko in vinsko ponudbo navdušen. V izjavi za medije je dejal, da je torta Melania zelo umetniška in da ga je zelo navdušila. Sam sicer Trumpove še ni srečal, ima pa nekaj znancev, ki jim je všeč. Ocenil je tudi, da je zelo lepa, in pristavil, da je sedaj zelo zaposlena in da ima zahtevno službo. Pri tem ji želi vso srečo, s torto, kot je sevniška, pa ima možnosti za uspeh, je menil.

Glede Slovenije je dejal, da mu je zelo všeč in da je zelo zelena. Bil je v Ljubljani, ki je lepo mesto s prijaznimi ljudmi, zelo primerna je tudi za kolesarjenje. Plaval je v Blejskem jezeru in povsod dobro jedel. Sicer pa je v Sevnico prišel, da bi našel potico. To je zelo pohvalil in še dodal, da njen sloves ni precenjen. Župan Ocvirk je za STA povedal, da so ameriške goste pogostili s hrano, ki jo je moč najti v vsaki dobri shrambi in vinski kleti. Ponudili so jim modro frankinjo iz sevniške grajske kleti, sevniške salame, tradicionalno orehovo potico, torto Melania in sevniško domačnost. Ta je Murrayja še posebej navdušila, predvsem pa je bil navdušen nad tradicionalnimi okusi slovenske hrane, je še povedal Ocvirk.

M. M., foto: občina Sevnica

Galerija