FOTO: Veselo srečanje pri aktualni kmetici leta Jelki Krivec

8.6.2017 | 15:30

Aktualni kmetici leta Jelki Krivec je iz srca čestital tudi kmetijski minister mag. Dejan Židan. (Foto: M. Ž.)

Gostoljubne članice Društva podeželskih žena Mirna Peč so poskrbele za odlično pogostitev.

Jelkina družina

Šentjurij na Dolenjskem - Včeraj je bilo nadvse veselo v Šentjuriju na Dolenjskem, Društvo podeželskih žena Mirna Peč s predsednico Mileno Cesar na čelu in kmetica leta Jelka Krivec ter Zveza kmetic Slovenije so pripravili tradicionalno srečanje pri aktualni nosilki tega laskavega naslova. Izjemno dobrega in veselega razpoloženja ni okrnil dež, ki je spremljal začetek druženja na družinski kmetiji. Mirnopečanke so pripravile bogat kulturni program in še bogatejšo pogostitev, kmečke žene, ki so prišle iz vse Slovenije, in ostale goste pa nato popeljale na ogled cerkve in Pavčkovega doma v Šentjuriju ter Mirne Peči.

Jelka Krivec je dejala, da se je zelo veselila tega srečanja, pridobljeni naziv pa nosi ponosno, pomeni ji zahvalo za nazaj in spodbudo za naprej. »Trenutno nam na kmetiji družbo dela 25 pitancev, dva pujska, nekaj kokoši in psička Živa. Imajo 6 ha zemlje in 4 ha gozda, za obdelavo pa skrbimo vsi – jaz in mož Ciril, sin Tomaž in hčerka Barbara ter njuni partnerji. V največje veselje pa mi je vnuček Alex,« je povedala Jelka, ki je tudi aktivna v kar treh društvih.

Kmetico leta je obiskal tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki je čestital za priznanje, ki je, kot je dejal, »veliko zaupanje, ki so ji ga podelila slovenske kmečke žene. Te so opora slovenskemu kmetijstvu in tudi širše – slovenskemu podeželju. Imajo težko življenje, a tudi marsikatere lepe trenutke, tudi znotraj svoje zveze, ki jo zelo uspešno že dolga leta vodi Irena Ule«. Ob tem je poudaril, da je ponosen, da je dogodek in kraj kmetice leta v občini, ki ima v svojem grbu čebelo. »Slovenci smo najboljši čebelarski narod, vsak 200-ti Slovenec je čebelar,« je dejal in opozoril, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od čebele in opraševalcev.

Srečanja so se udeležili tudi državna sekretarka na ministrstvu mag. Tanja Strniša, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Cvetko Zupančič, direktor novomeškega kmetijsko gozdarskega zavoda Jože Simončič, mirnopeška župan in župnik Andrej Kastelic in Janez Rihtaršič ter Marija in Saša Pavček, soproga in hči velikega pesnika Toneta Pavčka. Slednja je poleg ljudskih pevk Čebelic, ljudskih pevcev Fantje z vasi, moškega pevskega zbora Rožmarin, pevcev Mirnopeških harmonikarjev in ljudskih pevk Klasek sooblikovala kulturni program.

M. Ž.

