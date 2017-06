O dobrem predsedniku, dedu Albinu in Milanu, Krpanu

8.6.2017 | 16:30

Alenka Černelič Krošelj in Milan Jazbec (Foto: M. L.)

Milan Jazbec (drugi z leve) je tudi podpisoval svoje knjige. Enega od podpisov je tako v svojo zbirateljsko zbirko dobil Franjo B. Gregl (drugi z desne). (Foto: M. L.)

Milan jazbec je avtor pisec 39 knjig, prevedenih v 7 jezikov. V tej zbirki sta tudi knjiga o Martinu Krpanu kot diplomatu in roman Iskanje izgubljene duše, druga knjiga iz njegove trilogije o diplomaciji. Na fotografiji je tudi Jazbečeva vizitka o njegovi prvi diplomatski službi v Avstriji, ki jo v svoji zbirki hrani Franjo B. Gregl. (Foto: M. L.)

Brežice - Posavski muzej Brežice pričenja srečanja, kot je zapisal, »s Posavci, ki o našem območju pripovedujejo izven naših regionalnih meja«. Prepričljiv uvod v ta niz je bil nedavni pogovor z Milanom Jazbecem iz Spodnje Pohance (pri Brežicah). S posavskim rojakom se je pogovarjala pred številnimi obiskovalci dogodka direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj.

Napovedali so ga kot domoljuba, diplomata, filozofa, ki je trenutno slovenski veleposlanik v Makedoniji, potem ko je pred časom opravljal tako funkcijo v Turčiji. Med drugim je tudi predsednik Toporišičevih ambasadorjev v Ljubljani. Černelič Krošljeva ga je predstavila v njegovih javnih vlogah, pri čemer je pogovor usmerila tudi na njegova uspešna šolska leta v osnovni šoli Artiče in pozneje v Gimnaziji Brežice. Erna Rožman se je osredotočila na najbolj človeške trenutke v življenju tokratnega gosta in na to, kako ga vidijo sosedje in prijatelji. »Dragi naš Milan, tvoja pot bo odslej tudi naša pot!« je zanosno rekla Erna Rožman. Pomembno mesto v tem delu pogovora je tako dobil tudi spomin na čas, ko je malega Milana ded Albin zibal na kolenih. Ta utrinek iz preteklosti, ki ga je dvorana pospremila zelo čustveno, je domala spravil iz stalnega ravnotežja celo diplomata Jazbeca.

O zanimivem pogovoru z Jazbecem poročamo tudi v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Kakšen naj bo dober predsednik Slovenije, kar želi Milan Jazbec s kandidaturo na letošnjih predsedniških volitvah postati tudi sam? Zakaj morate brati Levstikovega Martina Krpana in Jazbečevo knjigo o Martinu Krpanu kot diplomatu, posebej še, če se imate za domoljuba? Tudi to boste izvedeli ob branju prispevka o pogovoru Alenke Černelič Krošelj z Milanom Jazbecem.

M. L.

