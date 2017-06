Poravnava z nekdanjo direktorico ostaja skrivnost

8.6.2017 | 14:20

Gašper Bregar za govornico.

Šentjernej - Svetniki so sinoči nadaljevali prejšnjo sredo prekinjeno 20. redno sejo občinskega sveta in zdaj le prišli do konca.

Kar nekaj časa so poslušali prokurista Javnega podjetja Ekološke družbe Šentjernej (JP EDŠ) Gašperja Bregarja, ki jim je predstavil predloge za odobritev financiranja za nakup osnovnih sredstev: med drugim traktorja s priključki, traktorske prikolice in poltovornega vozila. Svetniki so kot izvajalci pravic ustanovitelja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej podali, da soglašajo z nakupom osnovnih sredstev v višini 128.500 evrov.

Svetniki so nato sprejeli tudi osnutek odloka o ustanovitvi EDŠ ter osnutek statuta podjetja - kot je povedal Bregar, so razlogi v uskladitvi z veljavno zakonodajo in ureditev pravnih odnosov med organi družbe. Marsikaj je treba popraviti tudi zaradi opozoril inšpekcijskih služb.

Včeraj sta bila med glasnejšmi svetniki Igor Kalin in Peter Cvelbar.

PORAVNAVA Z BIVŠO DIREKTORICO

Svetniki niso bili najbolj zadovoljni nad slabo obveščenostjo v zvezi s tožbo oz. mediacijo in nato poravnavo z nekdanjo direktorico EDŠ Majdo Kavšek, ki so jo konec lanskega leta odstavili s tega položaja. Na predlog Petra Cvelbarja (SLS) so o tem zahtevali pisno obvestilo v petih dneh, saj je OS vendar zdaj v vlogi nadzornikov. Vodstvo podjetja in občinsko vodstvo o znesku poravnave ni želelo javno govoriti.

Svetniki so z 9 glasovi za sprejeli tudi drugi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva za 1,4 milijona evrov več odhodkov in za 853 tisoč evrov več prihodkov. Kredit v višini 2 milijona 300 tisoč evrov, ki ga občina načrtuje za gradnjo prve faze novega vrtca, je upoštevan, je med drugim povedala finančnica Andreja Topolovšek.

Direktor občinske uprave Samo Hudoklin je povedal, da se je postopek za izvajalca del za vrtec malce zavlekel. Na prvem razpisu so prejeli tri ponudnike, izbrali so najugodnejšega, a se je eden od preostalih pritožil oz. zahteval vpogled v dokumentacijo izbranega. Sledil je predlog za spremembo odločitve, dopolnitev vloge izbranega izvajalca, ki je na občino že prispela, in sledi ponovno odločanje. Rok pritožbe na izbranega izvajalca bo spet osem dni. Kljub vsemu upajo, da bo do gradnje prve faze vrtca prišlo čim prej.

ZORANOVI IN KERINOVI PODALJŠALI KONCESIJO

Občinski svet je na sinočnji seji sklenil še, da se zasebnima zdravstvenima delavkama Mojci Zoran in Karmen Kerin podaljša koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na področju patronaže in zdravstvene nege na domu v obsegu 100-odstotnega programa za obdobje petih let, to je do 5. septembra 2022 in zadolžil občinsko upravo, da na podlagi sklepa izda odločbi o podaljšanju koncesije in sklene aneksa k pogodbi o koncesiji. Kot je na vprašanje Jožeta Simončiča, zakaj se koncesija na uredi za nedoločen čas, saj so občani z njunim delom zelo zadovoljni, je Darja Will povedala, da zakonsko to ni mogoče.

Ker so pred vrati poletne počitnice, so svetniki sprejeli tudi sklep o določitvi začasnega izpisa otrok iz vrtca, tako, da starši plačajo rezervacijo v višini 70 odstotkov zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev, razliko 30 odstotkov pa krije Občina Šentjernej.

Prav tako so sprejeli Letni program športa v Občini Šentjernej za leto 2017, predlog Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov, ter osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej. Nadomestni član v NO Občine Šentjernej, kjer se zadnje čase dogajajo odstopi kot po tekočem traku, bo pod odstopu Damjane Stopar Aleksander Furar (predlog SDS). Za ostala dva - Pavla Borseta in Janjo Škoda - postopek še ni končan.

Več o naštetih temah v prihodnjih tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija