Kotorri naj bi BMW Siročiču le posodil, za skoraj štiri leta

8.6.2017 | 10:35

Rajko Siročič

Abedin Kotorri

Siročičev odvetnik Andrej Baraga

Novo mesto - Nekdanji prvi mož Darsa Rajko Siročič se je od novembra 2007 do junija 2011 vozil z beemvejem X5, ki mu ga je v zameno za več kot devet milijonov vredne avtoceste posle podaril gradbinec Abedin Kotorri. Družba Kotorri je plačevala obveznosti lizinga (skoraj 44 tisočakov), stroške vzdrževanja (4.500 evrov) in gorivo (6.600 evrov). To piše v obtožbi, ki so jo po obsežni preiskavi spisali na tožilstvu. Da je temu res bilo tako, je pred dobrim mesecem na predobravnalnem naroku na novomeškem sodišču priznal Kotorri. Na ta račun si je nakopal dodatne štiri mesece zapora, saj je šlo za kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril. To kazen so dodali k že osmim letom zapora zaradi nezakonitostih mahinacij pri vodenju podjetja (med sojenjem je poudaril, da je le reševal svojo gradbeno firmo). Siročič, ki je obtožen nezakonitega sprejemanja daril, na predobravnalnem naroku krivde ni priznal, včeraj pa se je začelo sojenje.

NI IMEL VPLIVA NA DODELJEVANJE POSLOV

Med zaslišanjem je med drugim povedal, da Kotorrija pozna od leta 1999, ko je bil zaposlen še v Trimu in je Kotorri tam delal kot podizvajalec, boljše ga je spoznal, ko se je zaposlil v CGP. "Nikoli nisem bil v vlogi, da bi mu jaz dodeljeval ali pa sodeloval pri dodeljevanju poslov zanj," je nekajkrat ponovil. To naj bi veljalo tako v obdobju, ko je delal pri CGP, kot kasneje, ko je bil predsednik uprave Darsa (od novembra 2005 do oktobra 2007). Priznal je, da ga je srečeval na terenu, njegov brat pa je leta 2001 pri njegovi hiši prevzel izvedbo nekaterih del v zvezi z urejanjem okolice in gradnjo opornih zidov. "Dela so bila opravljena in korektno plačana."

Povedal je tudi, da se je ukvarjal s projektiranjem in je za lastne potrebe risal skice, kar je še danes njegov hobi. Prostoročne skice je izdelal, ko se je urejala okolica njegove hiše na Hrastu pri Jugorju, in ker je bil Kotorri z njimi zadovoljen, ga je kasneje prosil, da mu je kdaj kakšno narisal, ko je delal pri drugih strankah.

Po Siročičevih besedah naj bi ga Kotorri pogosto spraševal po življenjskih nasvetih v zvezi s tem, kako naj se kot Albanec vključi v življenje v Sloveniji, pa tudi glede posla. "Večkrat sem ga opozoril, da je njegovo delo na gradbišču in naj se izogiba postopanja po gostilnah. Najprej je te moje nasvete upošteval, kasneje pa sem izvedel, da se je okoli v javnosti hvalil z najinim poznanstvom."

Tega naj ne bi delal, saj ga je večkrat opozoril na to, rekel mu je tudi, naj ne omenja njegovega imena. Svetoval mu je, naj se drži manjših gradbenih poslov, pri katerih so krajši plačilni roki. "Kotorri je po meni neznanem ključu prišel do poslov s Primorjem, SCT in drugimi velikimi družbami, njegove evforije ob tem nisem podpiral."

PROSIL ZA POMOČ

Glede avtomobila je pojasnil, da je po razrešitvi s funkcije predsednika uprave Darsa ostal brez službenega vozila. Sicer je iskal službo, ki bi mu ponudila tudi službeni avto, a na NLB Leasingu, kjer so ga potem zaposlili, ga ni dobil.

"Takrat od Abedina nisem zahteval darila, prosil sem ga za pomoč, da mi posodi avto. Nikoli se nisem spuščal v njegove zadeve v zvezi z lastništvom avta, rekel mi je, da je v njem kartica za gorivo, ki jo lahko uporabljam. Nekaj časa sem jo uporabljal, potem pa sem mu jo vrnil," je rekel in dodal, je da je sam plačeval servise in gorivo.

V tistem obdobju ni uporabljal le tega avta, ampak tudi starejšega golfa, ki ga je imel doma na Hrastu pri Jugorju. "Tisti avto sem uporabljal, ko sem oskrboval bolnega očeta."

Pojasnil je še, da ta kazenska zadeva temelji na anonimni prijavi, ki je bila podana 10. marca 2010 in pisno pet dni kasneje. "To je bilo 10 dni po hišni preiskavi v primeru zadeve Južna in CGP. Takrat je bila hišna preiskava tudi pri meni, vendar je tožilstvo na koncu zavrglo vse obtožbe proti meni. Tista prijava je privedla tudi do davčnega pregleda mene, žene in otrok, ki ni ugotovil nobenih nepravilnosti."

Sojenje se bo nadaljevalo konec avgusta.

J. A.