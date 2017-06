Vlada predlaga predčasno razpustitev, župan se strinja

8.6.2017 | 12:10

Župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič (Foto: M. L., arhiv DL)

Ljubljana, Kostanjevica na Krki - "Mislim, da je zadnji čas, da se je to zgodilo," je za Dolenjski list današnjo odločitev vlade komentiral kostanjeviški župan Lado Petretič in nadaljeval: "Na tak način se ni dalo več delati. In tudi ne bi mogli delati v prihodnje. Ničesar ne bi prejudiciral, ker ne vem, kako bo ukrepal državni zbor. Uradnega sporočila o tej vladni odločitvi občina do tega trenutka še ni prejela."

Kot smo poročali, vlada predlaga DZ predčasno razpustitev občinskega sveta v Kostanjevici na Krki, saj dve leti zapored ni sprejel proračuna, je vlada danes sporočila prek Twitterja. Razlog za nesprejem proračunov je spor med županom in svetniško večino, ki praktično onemogoča delovanje občinskega sveta.

Kostanjeviški zadnji občinski mandat namreč zaznamuje spor med županom Petretičem in svetniško večino. Ta zahteva revizijo vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, župan pa tega noče, ker meni, da je zadeva končana. Delovanje občinskega sveta je zato praktično onemogočeno, njegove seje so skoraj praviloma nesklepčne, občina pa drugo leto zapored deluje brez sprejetega proračuna.

Spor so skušali pomagati zgladiti tudi predstavniki službe za lokalno samoupravo na ministrstvu za javno upravo, ki so se 12. aprila o tem pogovarjali z županom in s svetniki. Takrat so Kostanjevičanom predlagali ustanovitev pomiritvene skupine, ki bi določila osnovne okvire za sprejetje proračunov. Pri tem so predlagali, da bi temeljni vzrok spora, vlaganja v telefonijo, zamrznili in da bi odločitev o tem prepustili novemu svetniškemu sklicu, a so svetniki tudi ta predlog kategorično zavrnili.

Ker se niso uspeli dogovoriti, je ministrstvo vladi predlagalo razpustitev občinskega sveta. Ta pa je danes predlog tudi podprla.

