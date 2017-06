Nasmej se mi

8.6.2017 | 12:30

Novo mesto - Učenci Osnovne šole Šmihel iz Novega mesta so v okviru projekta Erasmus+, katerega tema je uspešna in učinkovita komunikacija, spoznavali pomen preproste geste - nasmeha. Po ulicah Novega mesta so zbirali nasmehe mimoidočih ljudi. Veliko ljudi se je pozitivno odzvalo in z veseljem podarilo nasmeh Šmihelčanom. Učenci so te nasmehe ujeli v fotografski objektiv in ustvarili v avli šole razstavo, ob kateri se zavemo, kako malo potrebujemo, da razveselimo sočloveka in kako nam lahko en nasmeh polepša dan.

Ob fotografijah so tretješolci zapisali misli o smehu oziroma nasmehu, ki so jih ustvarili v podaljšanem bivanju:

Smeh je najboljša glasba.

Smeh je najboljše zdravilo.

Nasmeh pomeni, ko je nekdo vesel in dobre volje.

Smeh je življenje.

Nasmeh podarimo ljudem!

Smeh je kot poživilo.

Smeh pomeni, da sem vesel in zdrav.

Smeh je pol zdravja.

Ne predstavljam si življenja brez smeha. Nasmejana sem, ko imam rojstni dan, ko imam god, ko se igram z žogo.

Nasmeh je eden najboljših delov življenja in spomina, ki ti ga nihče ne more vzeti. Za vedno se ti vtisne v srce.

Helena Murgelj

