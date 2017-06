Krčani ostali brez trenerja, na klop prihaja …

8.6.2017 | 13:05

Rok Zorko (Foto: Grega Wernig, media24)

Krško - Dosedanji trener Rok Zorko, ki je izpolnil zadani cilj in z ekipo dosegel obstanek v prvi ligi se od vodenja prvoligaške ekipe poslavlja zaradi profesionalnih razlogov in ciljev povezanih z razvojem mladih nogometašev v nogometni šoli NK Krško.

Spomnimo, Zorko je na krški klopi zamenjal Tomaža Petroviča in na krško klop prvič sedel v 25. krogu. Pod njegovim vodstvom so Krčani na odigranih 12 tekmah dosegli 4 zmage, 4 neodločene rezultate in 4 poraze, sezono pa končali na 8. mestu, kar je pomenilo obstanek v 1. SNL.

''Eden izmed pomembnejših razlogov, da sem sprejel vodenje članske ekipe je bil ta da sem verjel v projekt kluba. Razvoj in promocija mladih igralcev za katere sem bil prepričan, da so zaradi svoje kakovosti sposobni igrati v prvi članski ekipi. Marsikdo me je opozarjal, da je to nemogoče in da na tak način nimamo možnosti za obstanek v ligi. Zato sem še toliko bolj ponosen na naš uspeh in izpolnjen cilj, ki je bil obstanek v ligi brez kvalifikacij. Za konec pa bi se rad zahvalil upravi za zaupanje, vsem domačim za razumevanje ter navijačem za podporo naši ekipi in Krškemu klubu,'' je za konec izjavil Zorko, ki se vrača v NŠ NK Krško, kjer bo za začetek ponovno prevzel vodenje mladinske nogometne šole.

S. U.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Kauboj Štef Mešajo meglo Preglej samo prijavljene komentatorje