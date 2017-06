V domu starejših nadgradili negovalni oddelek in vstopili v Rastočo knjigo

Simboliko rastoče knjige v novomeškem domu starejših občanov predstavlja babica z rastočo knjigo s svojo bogato življenjsko zgodbo, modrostjo in pozitivnimi vrednotami. (Foto: DSO Novo mesto)

Novo mesto - Dom starejših občanov je včeraj pripravil slovesnosti, ki so jo posvetili rasti njihovega doma - združili so dva projekta, ki za stanovalce in za dom veliko pomenita – odprli so nov negovalni del in se tudi uradno pridružili veliki družini projekta Rastoča knjiga.

Z novo nadzidanim nadstropjem negovalnega dela, so, kot je v nagovoru poudarila direktorica doma Milena Dular, »zagotovili pogoje za ohranitev ciljnega števila stanovalcev in za ohranitev obstoječih delovnih mest. Zaradi predpisanih minimalnih tehničnih standardov naše 4- in 5-posteljne sobe niso bile več ustrezne. Ideja za nadgradnjo je nastala po nekaj poskusih pridobitve novih prostorov na drugih lokacijah, ki so bili vezani na večja sredstva, za kar pa podpore s strani ustanovitelja nismo dobili. Poiskali smo rešitev, ki smo jo bili sposobni uresničiti z lastnim denarjem. Nadzidava je bil zelo zahteven projekt, predvsem zaradi tega, ker so dela potekala medtem, ko so v spodnjih nadstropjih bivali stanovalci. Gradnja je v težkih vremenskih pogojih trajala devet mesecev, brez izjemne požrtvovalnosti sodelavcev in potrpežljivosti stanovalcev pa bi vse skupaj težko izpeljali.«

Pridobili so 600 m2 novih površin, skupna vrednost naložbe z opremo pa je 650.000 evrov, od tega je 10 negovalnih postelj financirala njihova pokroviteljica Tovarna zdravil Krka. Na novo imajo tako 11 dvoposteljnih sob, po eno 1- in 3-posteljno sobo ter dva dnevna prostora. »Nadstropje je že zaživelo. Vse sobe so zasedene in dnevna prostora omogočata živahno in pestro življenje v tako imenovani gospodinjski skupnosti,« je še dodala.

Za projekt Rastoča knjiga pa so decembra lani dobili povabilo idejnega vodje dr. Janeza Gabrijelčiča. Z veseljem so ga sprejeli in prav v posebno čast si štejejo, da so k projektu pristopili kot prvi izmed slovenskih domov. Simboliko rastoče knjige v novomeškem domu starejših občanov predstavlja babica z rastočo knjigo s svojo bogato življenjsko zgodbo, modrostjo in pozitivnimi vrednotami, ki je svoj prostor dobila v podaljšku avle na polici znotraj simbola doma sončka. Celotna postavitev znaka je nastala v okviru že tradicionalnega medgeneracijskega sodelovanja s Srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Šolskega centra Novo mesto.

Zbrane sta nagovorila tudi novomeški župan Gregor Macedoni in idejni oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič, z nastopi pa so slovesnost obogatili Adrijana Gornik in Katja Brcar, dijakinji 1. letnika predšolske vzgoje, in igralec Pavle Ravnohrib.

