FOTO: Plesni studio napolnil dvorano Leona Štuklja

8.6.2017 | 17:20

Ponosen trener Robi Grmek (Foto: Tomaž Kos)

Novo mesto - Če ste se včeraj pozno popoldne zapeljali mimo novomeške športne dvorane Leona Štuklja in se ob nabito polnih parkiriščih spraševali, kakšna pomembna košarkarska tekma je na sporedu ta dan, ste se zmotili. Dvorano so namreč do zadnjega kotička napolnili ljubitelji plesa, ki so si ogledali produkcijo Plesnega studia Novo mesto.

Nastopila je vrsta njihovih skupin, dogodek je duhovito povezoval Sašo Džukić, lastnik studia in plesni trener Robi Grmek pa je tako z izvedbo svojih plesalcev kot toplim sprejemom občinstva tako že včeraj dobil najlepše darilo ob današnjem rojstnem dnevu.

Za galerijo fotografij je poskrbel Tomaž Kos.

M. M.

