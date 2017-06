RK potrebuje marsikaj za ljudi v stiski

9.6.2017 | 09:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območno združenje RK Novo mesto na Drski trenutno lahko podarijo:

- 4 vzmetnice (80 x 190 cm), 1(90 x 200 cm)

- jogi ležišče (160 x 200 cm)

- otroško posteljico

- otroško stajico

- 2 troseda, dvosed in fotelj

- umivalnik

in potrebujejo:

- 2 vzmetnici (140 x 200 cm),

- invalidski voziček za odraslo osebo

- omarico za čevlje

- nočno omarico

- pohištvo za kuhinjo

- kuhinjsko korito (š. 40 cm)

- visečo kuhinjsko omarico (š 80 cm)

- manjši hladilnik

- štedilnik na drva

- več štedilnikov

- pralni stroj

- kuhinjski pult ( š 40 cm)

- šivalni stroj v kovčku

- več mikrovalovnih pečic

- vratca za odpiranje pri pomivalnem stroju Candy 7800 (starejši tip)

- hladilno torbo

- zamrzovalno skrinjo

- več sesalnikov

- preprogo - tekač

- karnise

- kosilnico na nitko

- otroške hojce

- ženska, moška in otroška kolesa

- topli pod

OZRK Novo mesto ima razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobite topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširate in operete oblačila. Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu. OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, elektronski naslov: novo-mesto.ozrk @ozrks.si

L. M.