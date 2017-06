V krogu bolj mirno in bolj varno

9.6.2017 | 08:00

Trak so prerezali (z leve) župan Ivan Molan, predsednik vaške skupnosti Sela Franc Majcen, predsednik KS Dobova Mihael Boranič, Jože Šetinc (desno) jim je pred tem podal škarje. (Foto: M. L.)

Sela pri Dobovi - V Selah pri Dobovi so v okviru praznika krajevne skupnosti Dobova uradno odprli novo krožišče, ki je nadomestilo prejšnje križišče štirih cest.

Ob preureditvi križišča so tudi obnovili 500 metrov ceste, zgradili pločnike v dolžini 350 metrov, obnovili kanalizacijo za padavinsko vodo in uredili avtobusni postaji z nadstreškoma. Ob krožišču so uredili tudi manjšo zeleno površino. Celotna gradnja je občino stala nekaj manj kot 220.000 evrov.

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da je vesel in ponosen, da imajo po petnajstih letih v tej vasi večjo naložbo. Kraj, kjer so staro križišče zamenjali s sedanjim krožnim, je bil v prometnem smislu prej zelo nevaren. Ceste so se stikale tako, da je bilo to za udeležence v prometu precej nepregledno. Težava je bila tudi velika hitrost vozil. Zato je župan v nagovoru posebej izpostavil varnostni vidik naložbe.

Da bo s krožnim križiščem cesta varnejša, je poudaril tudi predsednik krajevne skupnosti Dobova Mihael Boranič. Kot je dejal, je krožišče pridobitev ne samo za Sela, ampak za celo krajevno skupnost.

Na odprtju, s katerim so morali malce pohiteti zaradi bližajočega se dežja, so nastopili tudi učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča pod mentorstvom učiteljice Martine Rožman in Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova z dirigentom Aljažem Božičem. Dogodek je povezovala Branka Stergar.

M. L.

Galerija