V Posavje okoli 27, v Jugovzhodno Slovenijo pa 31 milijonov

9.6.2017 | 09:05

Sejo razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije je vodil Ivan Žagar.

Kočevski župan Vladimir Prebilič in direktor RC Novo mesto Franci Bratkovič.

Direktor RRA Posavje Martin Bratanič in njegova sodelavka Nataša Šerbec.

Brestanica - Razvojni svet kohezijske regije vzhodne Slovenije je v sredo na gradu Rajhenburg v Brestanici podal soglasje k izhodiščem za spremembo operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Na ločeni seji v Ljubljani je enak sklep sprejel tudi svet zahodne kohezijske regije.

Na podlagi sprejetih izhodišč bo za izvedbo prvega in drugega povabila za razvoj regij v Sloveniji na voljo 477,3 milijona evrov, od česar bo vzhodna regija upravičena do porabe 69 odst., zahodna pa do 31 odst..

Kot je za Dolenjski list pojasnil predsednik sveta vzhodne kohezijske regije Ivan Žagar, so se ob tem, upoštevajoč indeks razvojne ogroženosti, že dogovorili tudi za nekatere indikativne zneske, ki bi pripadli posamezni statistični regiji znotraj vzhodne regije.

Direktor Regionalne razvojne agencije Posavje Martin Bratanič je pojasnil, da si lahko Posavje po prvih izračunih obeta med 25 in 27 milijonov evrov. "To smo si izborili, v začetku je bilo govora o 18 do 20 milijonih, a smo potem pokazali, da smo upravičeni še do nekaj milijonov več." Direktor dodaja, da bodo denar občine namenile predvsem za projekte s področja čiščenja in odvajanja odpadnih voda, vodooskrbe, oskrbe starejših in podjetništva.

Na drugi strani lahko Jugovzhodna Slovenija računa na okoli 31 milijonov evrov, kar je, kot pravi direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič, skoraj tretjino več od prvih izhodišč. Tudi Bratkovič še ni mogel govoriti o konkretnih projektih, ki se jih namerava s tem denarjem lotiti 21 občin Jugovzhodne Slovenije, je pa svet regija na prioritetna mesta postavil vodooskrbo in čiščenje odpadnih voda, čeprav kriteriji, kot pravi Bratkovič, niso ravno naklonjeni temu. Druga pomembna področja so podjetništvo, mobilnost in biotska raznovrstnost, je še dejal direktor Razvojnega centra Novo mesto.

Besedilo in fotografije: B. B.

