Zagorelo ostrešje kotlovnice

9.6.2017 | 07:00

Včeraj ob 13.28 uri je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, zagorelo ostrešje kotlovnice. Gasilci PGD Cerina, Sobenja vas, Obrežje in Brežice so požar pogasili in pregledali ostrešje s termovizijsko kamero.

Ob 6.10 so na Kolodvorski ulici v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Krško so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 8.13 je dežurna ekipa HNMP s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala obolelo osebo iz ZD Krško v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Ob 19.06 je v naselju Leskovcu pri Krškem, občina Krško, krajanka pri hoji po pločniku padla in se pri tem poškodovala. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so jo oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 19.17 uri so v naselju Dobova, občina Brežice gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjskega objekta.

Ob 23.45 so na Cesti 4. julija v Krškem, posredovali gasilci PGE Krško, kjer je bilo potrebno iz večstanovanjskega objekta odstraniti nevarno snov. Gasilci so pregledali prostore, jih prezračili in z nadtlačnim izpihovalnikom odstranili nevarno snov iz objekta. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE, TP GOR. MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Metlika obvešča:

- da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Železniška postaja,

- od 8:00 do 15:00 pa občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Oklukova gora izvod Sromlje med 11:00 in 14:00 uro ter na območju TP Sela 2 izvod proti Dobovi med 8:00 in 12:00 uro, Za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Klavniška izvod Strnad-Glino Gaj med 8:00 in 14:00 uro ter na območjuTP Hinje med 8:00 in 9:30 uro.

M. K.

