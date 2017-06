Novo krožišče, pot do šole pa prenovljena cesta

9.6.2017 | 12:00

Vir: Občina Krško

Veliki Podlog - V okviru krškega občinskega praznika so včeraj med Velikem Podlogom in Jelšami slovesno odprli maja zgrajeno krožišče na regionalni cesti Drnovo – Križaj.

Poleg novega krožišča na državni cesti je projekt zajemal tudi obnovo lokalne ceste do osnovne šole. Cestišče so razširili, zgradili enostranski pločnik in tlačni vod za potrebe fekalne kanalizacije naselja Veliki Podlog, pa tudi kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo. Dela v skupni višini 420.000 evrov so se začela konec lanskega leta.

Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril krški župan Miran Stanko, zadovoljstvo nad novo pridobitvijo je izrazila tudi predsednica sveta KS Veliki Podlog Karolina Cizerle, krajani pa so ob stičišče svojih poti vrnili tudi obnovljen križ, ki ga je ob tej priložnosti blagoslovil župnik Ludvik Žagar, sporočajo s krške občine.

Krožišče so s simbolično vožnjo odprli mladi kolesarji, novo pridobitev pa so s s pesmijo in recitacijo pospremili domači otroci.

B. B.

Komentarji (1) 2h nazaj Oceni borec Pa res ne gre brez župnika?