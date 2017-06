Vse Josipove bitke z možganskim tumorjem

9.6.2017 | 10:40

Metlika - Včeraj je Josip Fabina v pogovoru z Matjažem Rusom v tukajšnjem kulturnem domu predstavil svojo knjigo z naslovom Vse moje bitke z možganskim tumorjem. To ni prvo knjižno delo Fabine, ki ga Metličani poznajo predvsem kot nekdanjega vodjo metliške davkarije. Magister prava in univ. dipl. novinar je pred tem sodeloval pri nastanku knjige Nogomet v Beli krajini ter bil soavtor in urednik kronologije 50 let Prostovoljnega gasilskega društva Jurovski Brod. Fabina in Nikola Gojmerac pa sta bila tudi soavtorja dveh knjig in sicer Pravutinske korenine in Brazde preteklosti.

Marsikdo je bil presenečen ob povabilu na predstavitev knjige Vse moje bitke z možganskim tumorjem, saj ni vedel, da se Josip z njim bojuje že 17 let. A Fabina pravi, da vsak od nas nosi svoj križ in ne ve, zakaj bi z njim obremenjeval druge. Knjigo, v kateri se je razgalil do kosti, je namenil v zahvalo svojim zdravnikom in medicinskim sestram, hkrati pa je bilo pisanje zanj tudi profesionalni izziv. Gre za knjigo poguma, kot jo je poimenoval avtor, ki je delo napisal v svojem materinem jeziku, v hrvaščini. Z njo apelira na tiste, ki imajo težave, naj se borijo do konca. Prepričan je, da ima vsaka bolezen svoje sporočilo in on meni, da ga je znal prebrati.

Čeprav je na prvi pogled tema knjige žalostna, celo tragična, pa je v njej tudi precej zabavnega branja, saj je znal avtor marsikaj, kar se mu je zgodilo, obrniti na humorno plat.

Predstavitev knjige je z igranjem na klavir spremljal gimnazijec Aleksander Vukovič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 7h nazaj Oceni NEJC Gospodu JOSIPU čestitke za njegov pogum in vztrajnost. Želimo mu še veliko pogumnih let in dokončne zmage nad to boleznijo.. Preglej samo prijavljene komentatorje