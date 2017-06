Šalijevi zapisi o Jožetu Škufci

9.6.2017 | 11:30

Franci Šali je zbral in uredil knjigo, ki je po njegovem mnenju imenitna knjiga.

Predstavitve se je udeležil tudi žužemberški župan Franc Škufca, ki je s pokojnim profesorjem, kot je dejal, celo nekoliko v sorodu.

Knjiga ima več kot petsto strani in je razdeljena na več poglavij.

Žužemberk - Zapisi je naslov novega knjižnega dela vsestranskega vavtovskega ustvarjalca Francija Šalija, ki ga je sinoči predstavil v grajski dvorani žužemberškega gradu. Knjiga govori o vlogi profesorja Jožeta Škufce, rojenega v Malem Lipju, ki je zaznamoval razvoj šolstva na Dolenjskem.

"To je imenitna knjiga in mi je zelo pri srcu," je dejal Šali, ki je napisal že okoli 250 knjig. Kot poudarja, zadnja v njegovem bogatem opusu ni avtobiografija njegovega pokojnega prijatelja, temveč je Škufčevo strokovno, kulturno, etnološko, zgodovinopisno in jezikoslovno prizadevanje izraženo v pisni obliki. "Temu pa je dodano tudi nekaj, čemur bi lahko rekli sprehod skozi njegov čas, skozi njegovo življenje. Ta sprehod se kaže v dveh tekstih, in sicer v mojem uvodnem tekstu in kasneje v tekstu Ivana Gregorčiča, ki je imel intervju s profesorjem," je povedal Šali.

Knjiga, ki ima več kot 500 strani, je razdeljena na več poglavij. En sklop govoru tudi o šolstvu. "In sicer o šolstvu tako, da so omenjene njegove raziskave šol, ki jih več ni, a so bile pomembne za tisto območje, kjer so učenci v najbolj zakotnih in nerazvitih krajih spoznavali svojo domovino, jezik in kulturo. Teh šol danes ni več, takrat pa so veliko pomenile," razloži Šali.

Knjiga je lep spomin na domačina, ki je pustil velik pečat na področju šolstva, pravi Vlado Kostevc, predsednik suhokranjskega turističnega društva, ki v sodelovanju z občino Žužemberk tudi pripravilo predstavitev. "S to predstavitvijo, ko predstavljamo enega bodočih znanih Suhokranjcev, pa tudi odpiramo že dvaindvajsete poletne grajske prireditve v žužemberškem gradu, kar je častivredna obletnica," je povedal Kostevc in dodal, da je bil Jože Škufca diplomirani slavist, profesor, ki je pustil svoj pečat na področju slavistike in šolstva v naši regiji. "Izjemno je cenil slovensko besedo, še posebno ga je k temu spodbudil Prežihov Voranc," je dejal Kostevc

Predstavitve knjige so se udeležili številni domačini, prijatelji, znanci in tudi sorodniki pokojnega profesorja, ki je umrl pred petimi leti, a se ga še vedno vsi radi in zelo dobro spominjajo. Njegova hčerka Vlasta Škufca je dejala, da se ga spominja kot zelo zaposlenega očeta, ki se je z dušo in srcem predajal delu. Šele kasneje je prepoznala vrednosti njegovega dela, saj je imel velik posluh za slovenski jezik in za negovanje slovenske besede, zato je bil cenjen daleč naokoli. A poleg tega je bil po njenih besedah tudi skrben oče in kasneje tudi dedek.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija