Jutri svetovni dan velnesa, zato brezplačne vadbe

9.6.2017 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Terme Krka)

Novo mesto - V Sloveniji se bomo jutri prvič pridružili dogajanju ob svetovnem dnevu velnesa (Global Wellness Day - GWD). Gre za mednarodni dogodek, ki poteka v skoraj 100 državah sveta na isti dan. To je priložnost, da vsi ljudje brezplačno doživijo in preizkusijo storitve na področju velnesa (gibanje, zdrava prehrana, duševni velnes, sproščanje, lepotna in telesna nega...). Pobudnica tega globalnega dogodka in mednarodnega povezovanja je Belgin Aksoy Berkin iz Turčije, ki je leta 2012 začela ozaveščati ljudi o pomenu dobrega počutja in aktivnega načina življenja.

Kot nekateri drugi ponudniki velnes storitev pri nas so se temu dogodku pridružie tudi Terme Krka s svojimi velnes centri – Balnea v Termah Dolenjske Toplice, Vitarium v Termah Šmarješke Toplice in Salia obmorskega centra Talaso Strunjan.

Ob tej priložnosti bodo na omenjenih lokacijah med 9. in 10. uro predstavili brezplačne vadbe. V Šmarjeških Toplicah bo potekala hata joga, v Dolenjskih Toplicah se bodo posvetili nordijski hoji, v Strunjanu pa sprostitveno-poživljajočim vajam.

J. A.