Plesali in peli za nepozabna prijateljstva

Brežice - Otroška folklorna skupina Kresnice OŠ Brežice je gostovala na XII. Mednarodnem folklornem festivalu Razigrana mladost v Novi Pazovi, je sporočila vodja skupine Zdenka Dušič. Na prireditvi, ki je potekala 25. do 28. maja, so sodelovale otroška folklorna skupina KUD Zvornik iz Bosne in Hercegovine, folklorna skupina iz Bolgarije, otroška folklorna skupina Kresnice Brežice kot slovenska predstavnica in okrog 10 otroških folklornih skupin iz Srbije. Iz osnovne šole Brežice se je festivala udeležil tudi mlajši pevski zbor.

V okviru festivala so poleg koncertov organizatorji pripravili tudi likovno in glasbeno delavnico z razstavo likovnih del ter koncert udeležencev glasbene delavnice in športne dogodke.

Udeleženci so se po navedbah Dušičeve udeležili tudi povorke po ulicah Beograda ob državnem srečanju otroških pevskih skupin, ki pojejo in ohranjajo srbske tradicijske pesmi. Po povorki so si ogledali še etno muzej Manakova hiša v Beogradu. Pred zaključnim sobotnim koncertom so imeli parado po ulicah Nove Pazove.

»Namen festivala je bilo predstavitev ljudskega izročila različnih narodov občinstvu na koncertih, medsebojno druženje otrok različnih narodnosti, spoznavanje kulture in njihovega plesnega izročila ter tkanje novih spoznanj in prijateljstev. To je bilo prijetno in nepozabno srečanje, kjer so učenci in odrasli prepoznavali ter širili drugačno kulturo in plesno izročilo svojega naroda ter premagovali jezikovne ovire,« je še zapisala vodja OFS Kresnice Zdenka Dušič.

