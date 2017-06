Zlati bralci z Lucijo Ćirović

9.6.2017 | 13:00

Novo mesto - V torek, 6. junija, se je v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine udeležilo zaključne prireditve tudi 23 zlatih bralcev Osnovne šole Šmihel Novo mesto, ki so bili zvesti knjigi in Bralni znački vsa leta osnovne šole.

Prireditev je organiziralo Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto za 262 zlatih bralcev iz 17 osnovnih šol in osmih dolenjskih občin. Zbrane je pozdravila tudi generalna sekretarka Društva bralne značke Slovenija – ZPMS Manca Perko in pohvalila pridne bralce. V uvodnem delu so se predstavili učenci Glasbene šole Marjana Kozine. Osrednja gostja je bila Lucija Ćirović, animatorka lutk, igralka, stand up komičarka in ljubiteljica gledališča. Poznamo jo po vlogah v številnih gledaliških predstavah, v filmskih in televizijskih serijah. Najbolj smo si jo zapomnili v vlogi čistilke Fate. Najmlajšim je sedla v srce z vlogo Kakaduduja pri Ribiču Pepetu. Učencem je predstavila svoje življenje, jih animirala z različnimi vajami in jih navdušila s svojo neposrednostjo in iskrenostjo. S svojim nastopom je mlade bralce in njihove mentorje nasmejala do solz. Zapela je pesem brez premikanja ustnic. Povedala je, da zelo rada bere. Vsi bralci in mentorji so prejeli v dar knjigo Saša Dolenca Od genov do zvezd, ki jo je podelila gostja. Pri podelitvi sta zlatim bralcem čestitali tudi Perkova in Andreja Kren, predstavnica Občine Straža. Gostji so mladi namenili bučen aplavz, z njo so se zadržali še pri ustvarjanju »selfijev«.

Prijetno druženje se je po prireditvi nadaljevalo še v avli centra, kjer so bili mladi in mentorji deležni tudi pogostitve.

H. Mugelj

